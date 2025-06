“Si l'on ne donne pas à l'humanité et à l'environnement la valeur qu'ils méritent, l'économie mondiale ne peut atteindre la prospérité, la sécurité de l'approvisionnement énergétique ne peut être assurée et la paix et l'harmonie ne peuvent être établies dans le monde”, a déclaré M. Erdogan vendredi dans un discours prononcé à l'occasion du Forum de l’énergie d'Istanbul, un événement d'une journée qui se tient dans la métropole turque.

Le Forum de l'énergie d'Istanbul, organisé par Anadolu sous les auspices du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, se concentre sur le thème “Avenir commun, objectifs communs”, réunissant les leaders mondiaux de l'énergie pour relever des défis communs.

Avec sept gazoducs, deux terminaux GNL flottants et 15 points d'entrée, la Turquie a le potentiel pour devenir l'une des principales plaques tournantes du commerce de l'énergie dans le monde, a déclaré M. Erdogan.

La Turquie a pour objectif de figurer parmi les trois premiers pays européens en matière d'énergie renouvelable et parmi les neuf premiers pays du monde d'ici à 2025, a-t-il ajouté.

M. Erdogan a indiqué que l'objectif de la Turquie était d'atteindre une capacité d'énergie nucléaire de 20 000 mégawatts d'ici à 2050 “Une fois pleinement opérationnelle, la centrale nucléaire d'Akkuyu répondra à 10 % des besoins en électricité de la Turquie et empêchera le rejet de 35 millions de tonnes d'émissions de carbone”, a-t-il souligné.

Réalisations dans le domaine de l'énergie

Soulignant que cette semaine marquait le millième jour de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un événement qui a forcé l'Europe à réévaluer la sécurité de ses approvisionnements énergétiques, M. Erdogan a mis l'accent sur les risques liés à la dépendance à l'égard des sources d'énergie étrangères.

Grâce aux liens équilibrés qu'elle a établis avec les deux parties au conflit, la Turquie est l'un des pays qui a le mieux traversé la période difficile de la guerre en cours, a déclaré M. Erdogan.

La Turquie a mis en place l'une des flottes d'exploration et de production les plus avancées au monde, composée de quatre navires de forage en haute mer, de deux navires de recherche sismique et de navires de soutien, a déclaré M. Erdogan, cité par Fahrettin Altun, directeur de la communication au sein de la présidence turque.

Cette infrastructure robuste a permis la découverte historique de la plus grande réserve de gaz naturel du pays dans la mer Noire il y a tout juste quatre ans. Le gaz extrait, qui provient de 4 000 mètres sous la surface de la mer, a été mis à la disposition des citoyens en 2023, a déclaré M. Erdogan.

Augmentation de la production quotidienne

M. Erdogan a également souligné les projets d'expansion de la production grâce à une nouvelle plateforme de production flottante, qui devrait porter la production quotidienne à 20 millions de mètres cubes d'ici à 2026, soit suffisamment pour approvisionner la moitié des ménages turcs.

Les efforts de la Turquie s'étendent également au-delà de ses frontières. Le navire sismique Oruç Reis a commencé ses opérations sur trois sites d'exploration au large de la côte somalienne, ce qui témoigne des ambitions mondiales du pays en matière d'exploration énergétique.

En ce qui concerne le pétrole, M. Erdogan a rappelé le succès de Gabar, où la Turquie a fait la plus grande découverte de pétrole de son histoire.

La production quotidienne de la région dépasse désormais 57 000 barils, et la production nationale et internationale totale dépasse 155 000 barils par jour. Avec les récentes découvertes à Sirnak, Hakkari et Van, la Turquie continue d'accroître ses réserves énergétiques et sa capacité de production.

