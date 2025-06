Le FCF Mazembe se prépare à affronter l’AS FAR en finale de la Ligue des Champions féminine de la CAF, ce samedi 23 novembre à El Jadida, dans un duel opposant l’expérience à l’audace.

Cette rencontre opposera les Marocaines, championnes en 2022, et les Congolaises : véritables révélations de cette édition, qui joueront pour inscrire leur nom au panthéon du football féminin africain.

Pour les Corbeaux dames du FCF Mazembe, cette finale représente bien plus qu'un simple match : c'est l'opportunité de venger leur défaite contre l'AS FAR, qui les avait battues 3-1. Cependant, cette fois-ci, la situation est différente.

En cas de victoire, le FCF Mazembe pourrait devenir le premier club congolais et d’Afrique centrale sacré champion continental.

L'enjeu est une place au sommet du football africain féminin, une perspective qui motive pleinement les Congolaises, qui arrivent mentalement prêtes après leur victoire (3-1 après prolongations) face aux Edo Queens mardi dernier.

Lamia Boumhedi, l'artisane de cette réussite, anticipe une finale qui viendra réconforter les difficultés rencontrées tout au long du parcours.

"Lors du premier match de la compétition, nous avons perdu deux joueuses titulaires. Il faut maintenant faire avec. Une finale reste une finale. Elle se joue sur de petits détails. Il faut être concentrées et éviter de commettre des erreurs. Impossible n’est pas Mazembe", a-t-elle lâchée en conférence de presse d’avant match.

Le chemin vers la finale n’a pas été facile pour Mazembe. Leur demi-finale contre les Edo Queens du Nigeria a été une épreuve de résistance. Ce succès incarne l’esprit de l’équipe : soudée, résiliente et animée par le rêve de décrocher le trophée continental.

"Le match de demi-finale était dingue… Si on joue de la même façon, je suis sûre que nous allons remporter cette coupe", renchérie-t-elle.

L’AS FAR, forte de son expérience et de son titre de champion, abordera cette finale avec la volonté de récupérer son trône perdu en 2023. Devant son public, l’équipe marocaine misera sur son collectif et sa jeunesse.

