En 2023, la pêche maritime au Maroc a enregistré un chiffre d’affaires à l’exportation de 31 milliards de dirhams et un volume de 847 000 tonnes, montrant ainsi sa vitalité et son adaptabilité aux marchés internationaux.

Ces chiffres ont été dévoilés par Zakia Driouich, secrétaire d'État auprès du Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche Maritime.

Lors d’une rencontre avec les présidents de fédérations et d’associations du secteur de la transformation et de la valorisation des produits marins, Zakia Driouich a précisé que les exportations de produits de la mer représentent désormais 7% des exportations totales du Maroc et constituent 39% des exportations de produits alimentaires agricoles.

Le Maroc a su capitaliser sur une infrastructure robuste, comprenant 518 unités de transformation de produits de la mer, équipées d’installations modernes de congélation et de mise en conserve, renforçant ainsi la compétitivité à l’export et ajoutant de la valeur aux produits marins.

Des perspectives prometteuses

Cette stratégie d’intégration verticale et de valorisation vise à maximiser les retombées économiques et à répondre aux normes de qualité internationales, ce qui est fondamental pour sécuriser et accroître des parts de marché sur l’échiquier mondial.

Le Maroc s'est également affirmé comme une force montante dans le secteur de la pêche maritime, tant à l'échelle internationale que régionale, grâce à des investissements stratégiques dépassant les 930 millions de dirhams en 2023. Ces investissements ont stimulé l'innovation et l'efficacité du secteur, tout en créant plus de 126 000 emplois directs, contribuant ainsi au développement socio-économique du pays.

Les perspectives pour la pêche maritime au Maroc sont très prometteuses, soutenues par des initiatives de développement durable et d'optimisation des ressources. Le secteur devrait demeurer un pilier de l'économie nationale, grâce à une stratégie d’investissements ciblés et au renforcement des infrastructures, stimulant ainsi la croissance et l’intégration sur les marchés internationaux.

