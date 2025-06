Ruben Amorim dirigera Manchester United pour la première fois dimanche à Ipswich, convaincu qu'il est l'homme qu'il faut pour relancer le club de Premier League, en difficulté.

Amorim est considéré comme l'un des plus brillants entraîneurs d'Europe, après un passage très réussi au Sporting de Lisbonne.

Mais le technicien de 39 ans est le manager de United depuis que l'ancien entraîneur légendaire Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013.

Depuis 11 ans, United n'a jamais réussi à remporter la Premier League ou la Ligue des champions et occupe actuellement la 13e place du championnat d'Angleterre.

Imposer son style

Deux trophées en deux saisons pleines n'ont pas suffi à sauver Erik ten Hag, car rien ne laissait penser que le Néerlandais était capable d'inverser une série de résultats catastrophiques.

Même lorsqu'il a remporté des victoires impressionnantes contre des équipes comme Barcelone, Liverpool et Manchester City, Ten Hag s'est appuyé sur les exploits individuels de ses stars plutôt que d'imposer un style de jeu clair.

Amorim a décidé de rejoindre la Premier League après avoir littéralement transformé le Sporting au cours des quatre dernières années.

Son football offensif et énergique a permis au Sporting de sortir de l'ombre de Benfica et de Porto et de remporter deux fois le championnat portugais après 19 ans d'attente.

