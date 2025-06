La victime, Wael Ibrahim Abu Quffa, était journaliste et enseignant au département de journalisme et des médias de l’Université islamique de Gaza, a précisé le bureau dans un communiqué publié ce samedi.

Le bureau des médias a condamné ce meurtre et appelé la communauté internationale à intervenir, qualifiant les attaques contre les journalistes de systématiques.

Il a également exhorté les organisations internationales et les gouvernements à “tenir Israël responsable en engageant des actions juridiques devant les tribunaux internationaux et à faire pression sur Israël pour mettre fin au génocide en cours à Gaza”.

Depuis le début de son offensive génocidaire contre Gaza, déclenchée après une attaque transfrontalière du Hamas en octobre 2023, Israël a causé la mort de plus de 44 000 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, et blessé plus de 104 000 autres.

De nombreux responsables et institutions qualifient les attaques israéliennes, ainsi que le blocus des livraisons d’aide humanitaire, de tentative délibérée d’éradiquer la population de Gaza.

Jeudi, dans une décision historique, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

Israël est également visé par une plainte pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre meurtrière à Gaza.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp