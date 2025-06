1884: la colonisation allemande

Le comptoir de Lüderitz, fondé sur la côte par des marchands du même nom originaires de Brême (nord-ouest de l'Allemagne), est placé en 1884 sous protection de l'Empire allemand, en pleine course à l'Afrique des puissances coloniales européennes.

1904-1908: le génocide

Entre 1904 et 1908, le soulèvement des peuples indigènes Herero et Nama contre l'expansion coloniale de Berlin est violemment réprimé par les troupes allemandes, faisant au moins 70.000 morts. De nombreux historiens considèrent ce massacre comme le premier génocide du XXe siècle, avec camps de concentration et expériences scientifiques racialistes.

1915: l'occupation sud-africaine

A la suite du déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'Afrique du Sud envahit son voisin. L'Allemagne est dépossédée de sa colonie à l'issue du conflit par le traité de Versailles en 1919. L'Afrique du Sud se voit confier la mission de l'administrer par la Société des Nations, précurseur de l'ONU.

1966: le début de la guerre de libération

L'Afrique du Sud de l'apartheid ayant refusé l'ordre de l'ONU de renoncer à son mandat, l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain (Swapo), créée en 1960, commence la lutte armée le 26 août 1966, date désormais fériée et célébrée comme le jour des héros.

1990: l'indépendance

La République de Namibie naît le 21 mars 1990, avec une constitution apparaissant comme un modèle pour les autres pays d'Afrique australe: une démocratie avec multipartisme, économie mixte, charte des droits fondamentaux et engagement à rendre l'apartheid illégal.

Sam Nujoma, qui, à la tête de la Swapo, avait lancé en 1966 la lutte armée, devient président. Il reste au pouvoir pendant 15 ans.

2021: l'Allemagne reconnaît un génocide

Le 28 mai 2021, l'Allemagne reconnaît pour la première fois avoir perpétré un génocide contre les Herero et les Nama pendant l'ère coloniale. Elle promet un soutien financier de 1,1 milliard d'euros sur 30 ans aux descendants de ces populations.

