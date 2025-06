Par Sylvia Chebet

Les négociations sur le changement climatique suivent généralement le même chemin, avec certains des plus grands pollueurs qui se dérobent à leurs engagements, tandis que le reste du monde agonise devant des initiatives sous-financées qui n'atteignent pas les objectifs fixés pour lutter contre la crise mondiale.

Alors que le sommet de la COP29, tenu du 11 au 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan, s'est heurté à des obstacles familiers sur la dernière ligne droite, l'attention s'est portée sur la réunion des dirigeants du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, à la recherche de signaux positifs pour relancer la dynamique de la lutte. Pour l'Afrique, les enjeux ne pourraient être plus importants.

Le continent doit atteindre d'urgence un nouvel objectif de financement du climat d'au moins 1,3 billion de dollars américains pour relever efficacement les défis croissants du changement climatique.

« Il est important que le G20 reconnaisse l'interconnexion entre le changement climatique et le développement durable, car des vies et des moyens de subsistance sont en jeu. Avec l'accélération de la crise, le temps presse », explique à TRT Afrika Samson Mbewe, responsable de la recherche au sein de l'Ong SouthSouthNorth, basée en Afrique du Sud.

L'amélioration du financement de la lutte contre le changement climatique n'est qu'une des nombreuses priorités de l'Afrique sur la scène internationale.

Qu'il s'agisse d'obtenir des réformes de la dette, de lutter contre les disparités économiques ou de combattre les séquelles du colonialisme et de l'exploitation de ses ressources, le continent mène simultanément multiples batailles.

Après sept ans de lobbying, l'Afrique a finalement été représentée au G20, une plateforme à partir de laquelle les économies les plus riches du monde - qui contrôlent 85 % de la richesse mondiale - définissent l'agenda mondial.

L'Afrique du Sud, qui représente l'Union africaine, a également eu l'honneur d'accueillir et de présider le prochain cycle de négociations du G20. Si le sommet de Rio a permis à l'Afrique de se faire entendre, les résultats ont été mitigés pour le continent.

Alliance contre la faim

Au début des discussions du G20, 82 pays ont apposé leur sceau sur l'initiative de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, offrant ainsi une première victoire à l'hôte du sommet, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva.

L'alliance vise à unir les efforts internationaux pour financer la campagne contre la faim et reproduire les programmes qui ont fait leurs preuves dans certains pays.

L'objectif est d'atteindre un demi-milliard de personnes d'ici à la fin de la décennie, en réduisant ce que Lula, qui a grandi dans la pauvreté, appelle un « fléau évitable qui fait honte à l'humanité ».

Mais les analystes estiment que la déclaration de Rio ne s'attaque pas vraiment à la question de la restructuration de la dette.

Les économistes indiquent que vingt-trois pays africains dépensent plus pour la dette que pour la santé ou l'éducation. Ils espèrent que la présidence sud-africaine permettra de réaliser davantage de progrès.

Jason Rosario Braganza, directeur exécutif du Forum et réseau africain sur la dette et le développement (AFRODAD), considère l'admission de l'Union africaine au G20 comme « une étape importante dans l'application d'une pression supplémentaire pour établir un mécanisme de restructuration de la dette alternatif et plus inclusif ».

Il affirme que le cadre commun du G20 est un programme de restructuration de la dette dirigé par les créanciers qui donne la priorité aux remboursements plutôt qu'à un processus de résolution de la dette juste et équitable.

"Les ministres des finances de l'Union africaine ont souligné à plusieurs reprises que le cadre commun était inapplicable à l'Afrique en raison de ses effets punitifs", note Braganza, qui insiste sur le fait que le cadre commun n'est pas un mécanisme de restructuration de la dette.

"Dans ce contexte, l'adhésion de l'Union africaine au G20 est essentielle pour faire avancer ces positions continentales."

Taxer les super-riches

Le G20 a approuvé l'idée d'un mécanisme de coopération pour s'assurer que les personnes très fortunées sont effectivement imposées.

Cette coopération devrait se faire « dans le plein respect de la souveraineté fiscale » et impliquer des « débats autour des principes fiscaux » et des mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale.

L'économiste Gabriel Zucman, spécialiste du sujet et chargé par la présidence brésilienne du G20 de rédiger un rapport sur la question, salue une « décision historique ».

« Nous saluons la déclaration des dirigeants du G20, en particulier la reconnaissance du fait que les inégalités au sein des pays et entre eux sont à l'origine des défis mondiaux les plus urgents - de la stabilité financière aux conflits, en passant par le changement climatique, la faim, la pauvreté et l'insécurité sanitaire », note Aggrey Aluso, directeur de la région Afrique au Réseau d'action contre les pandémies (Pandemic Action Network).

« Mais alors que les dirigeants du G20 sont d'accord sur la portée et l'ampleur de nos défis communs, les actions et les investissements visant à les atténuer continuent de ne pas être à la hauteur. Nous sommes loin d'avoir atteint les objectifs de développement durable, et cette réalité doit faire l'objet d'une action ciblée et limitée dans le temps », ajoute-t-il.

Les analystes estiment que l'attention politique et le financement doivent s'intensifier pour permettre aux pays, en particulier ceux du Sud, de relever les défis - y compris les menaces liées aux pandémies, au changement climatique et aux conflits - de front.

Comme le dit Aluso, « nous devons passer de la reconnaissance et de la rhétorique à une action significative ».

Pas de percée climatique

On espérait que la réunion des chefs d'État et de gouvernement du G20 à Rio relancerait les négociations sur le climat des Nations unies en Azerbaïdjan, qui sont au point mort.

Or, dans leur déclaration finale, ils se sont contentés de reconnaître la nécessité de « faire passer le financement de la lutte contre le changement climatique de plusieurs milliards à plusieurs milliers de milliards, toutes sources confondues ».

Et surtout, ils n'ont pas encore dit qui fournirait ces milliards de dollars.

« Ils n'ont pas relevé le défi », déclare Mick Sheldrick, cofondateur du groupe de campagne Global Citizen.

Mbewe, de SouthSouthNorth, suggère que « les dirigeants du G20 doivent passer des grandes déclarations à des solutions claires et réalisables » pour atteindre les objectifs financiers de l'Accord de Paris.

Magalie Masamba, chargée de recherche à l'African Debt Justice Network, observe que les pays africains naviguent à l'intersection complexe des demandes de développement et de l'escalade des impacts du changement climatique.

«Nos nations ont besoin d'un financement substantiel pour construire des infrastructures résistantes, s'adapter aux conditions climatiques changeantes et investir dans une croissance durable. Pourtant, pour de nombreux pays africains, le fardeau de la dette limite ces options, laissant peu de voies viables pour avancer sans risquer d'aggraver les tensions économiques », déclare-t-elle.

Le sommet de Bakou sera considéré comme un succès s'il débouche sur un nouvel objectif de financement de la lutte contre le changement climatique de plus de 1000 milliards de dollars, distribués de préférence sous forme de subventions.

D'après les évaluations scientifiques, les pays en développement ont besoin d'au moins 400 milliards de dollars par an pour l'adaptation, les pertes et les dommages, et de 1,9 billion de dollars supplémentaires pour les investissements dans les systèmes énergétiques.

« Ce n'est pas seulement essentiel pour notre région, mais aussi pour une croissance mondiale durable », insiste Masamba.

Il est tout aussi préoccupant que les dirigeants du G20 présents à Rio n'aient pas réitéré l'engagement pris lors des négociations sur le climat de la COP28 à Dubaï l'année dernière en faveur d'une « transition juste, ordonnée et équitable » des combustibles fossiles.

« En tant que nations contrôlant 85 % de l'économie mondiale et responsables de plus de trois quarts des émissions responsables du réchauffement climatique, le G20 est essentiel pour façonner la réponse mondiale au changement climatique », rappelle Mbewe.

Les pays du G20 représentant 77 % des émissions mondiales et 85 % de l'économie mondiale, ils jouent un rôle décisif dans la capacité du monde à atteindre l'objectif de l'accord de Paris de limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius et à mobiliser des financements pour le climat.

Les experts estiment que le sommet de Rio a été l'occasion pour le G20 d'assumer une responsabilité collective et de faire progresser les ambitions en matière de financement, d'atténuation et d'adaptation lors de la COP29.

Bien que le G20 soit une plateforme importante, les analystes estiment qu'il a ses « limites » et qu'il est peut-être temps d'envisager un système de transmission qui relie ces décisions aux actions des membres individuels.

