Par Hannan Hussain

L'administration du président américain Joe Biden redouble d'efforts pour obtenir un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah.

Le médiateur américain Amos Hochstein s'est récemment entretenu avec Nabih Berri, président du Parlement libanais allié au Hezbollah, sur une proposition de cessez-le-feu rédigée par les États-Unis et visant à mettre fin à des mois de combats.

Le Hezbollah et le gouvernement libanais ont tous deux donné leur accord conditionnel à la trêve, et Hochstein se trouve actuellement en Israël pour tenter de conclure un accord.

Cependant, la poursuite de l'escalade constitue un défi de plus en plus important pour les efforts de médiation américains. Israël continue d'attaquer l'est et le sud du Liban pendant les négociations, et veut avoir la « liberté d'agir » contre le Hezbollah dans tout accord potentiel.

Entre-temps, le groupe soutenu par l'Iran a revendiqué son attaque de missiles la plus profonde en Israël depuis plus d'un an et a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de jeter les bases d'une désescalade.

Les derniers efforts de Washington en vue d'un cessez-le-feu peuvent-ils vraiment porter leurs fruits ? Voici ce qui s'y oppose.

Des intérêts divergents

L'administration Biden semble essentiellement axée sur la protection des intérêts israéliens plutôt que sur la promotion d'une véritable désescalade au Moyen-Orient. Cela remet en cause la crédibilité des négociations en cours.

Prenons l'exemple des efforts déployés par Washington pour remettre en œuvre la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies. Cette résolution appelle au désarmement du Hezbollah et rejette toute présence armée non autorisée près de la frontière israélo-libanaise.

Bien que l'accord ait contribué à mettre fin au conflit israélo-libanais de 2006, Washington ne montre guère de signes de volonté de donner la priorité à d'autres dispositions clés, telles que la fin de toutes les opérations militaires offensives israéliennes à sa frontière nord.

Le soutien de Washington explique en partie la défiance d'Israël à l'égard de la paix. Netanyahou a juré d'attaquer le Liban malgré la trêve, et les frappes aériennes meurtrières dans l'est du Liban suggèrent une poursuite de l'agression.

Afin de prévenir de futures hostilités, Washington doit prendre en compte l'objectif du Liban de limiter les attaques d'Israël sur son territoire. Après tout, Israël a l'habitude d'invoquer l'autodéfense pour justifier ses frappes sur le Liban.

Il s'agit notamment des dizaines de frappes qui ont poussé les deux pays vers une guerre ouverte au mois d'août. Le Liban craint également qu'Israël n'utilise certaines dispositions du cessez-le-feu pour organiser de futures attaques contre le pays.

Plutôt que d'apaiser ces craintes, Washington continue de donner la priorité au « droit d'autodéfense » d'Israël dans son projet de proposition.

Si elle n'est pas modifiée, cette position pourrait être considérée comme une approbation implicite de la demande d'Israël de frapper le Hezbollah à volonté, ce qui soulève des questions quant à la neutralité des États-Unis dans les efforts de médiation actuels.

Désarmer le Hezbollah

Deuxièmement, les tentatives de désarmement du Hezbollah n'ont qu'une utilité limitée pour la paix. La mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies exige que tous les acteurs armés, y compris le Hezbollah, renoncent à leurs armes afin de promouvoir une cessation totale des hostilités.

Toutefois, au cours des années qui ont suivi l'entrée en vigueur de la résolution, le Hezbollah n'a pas désarmé.

En fait, il est devenu une force bien armée, dotée d'un arsenal considérable, financé et approvisionné principalement par l'Iran. Les États-Unis doivent accepter la réalité : le Hezbollah est là pour rester et son accord est essentiel pour que toute trêve prenne effet.

Mais les réalités du terrain suggèrent que les États-Unis tracent leur propre voie. Par exemple, Washington souhaite que l'armée libanaise affronte le Hezbollah à la suite d'un cessez-le-feu.

Il s'agit d'une mesure qui n'a pas d'attrait au Liban, mais qui s'aligne sur les exigences israéliennes visant à empêcher le groupe de renforcer ses forces. Si une trêve se concrétisait, l'armée libanaise pourrait être amenée à déployer des milliers de soldats dans le sud.

Mais elle s'efforcerait d'éviter toute confrontation avec le Hezbollah, dont la présence militaire et politique lui confère une influence considérable dans l'État.

Ainsi, le véritable test pour la médiation américaine est d'aller au-delà du désarmement et de la confrontation. Peut-elle obtenir des garanties tangibles de cessez-le-feu de la part d'Israël, y compris un retrait accéléré des troupes et la reconnaissance du droit du Liban à se défendre ?

Les difficultés rencontrées par Washington sont profondes : même si Israël donnait ces garanties, il y a de bonnes raisons pour que le Liban reste sceptique à l'égard d'une trêve.

Il y a aussi les dommages physiques et psychologiques considérables qu'Israël a infligés au Liban au cours des derniers mois. Au moins 3 500 personnes ont été tuées par les frappes aériennes israéliennes et plus d'un million ont été déplacées.

L'explosion des téléavertisseurs en septembre a aggravé le traumatisme psychologique de la population, qui était déjà aux prises avec des troubles de la santé mentale.

En deux semaines, Israël a infligé plus de dégâts aux bâtiments libanais qu'en 12 mois de combats transfrontaliers. La colère et le chagrin qui en résultent pèsent lourdement sur les masses, qui refuseront probablement de laisser passer de telles atrocités.

Facteurs politiques

Les motivations politiques constituent un autre obstacle à la paix. Les responsables israéliens font des pieds et des mains pour obtenir un cessez-le-feu, car ils souhaitent s'attirer les faveurs du président américain élu Donald Trump.

De leur point de vue, un accord potentiel renforcerait la promesse de Trump de mettre fin à la guerre au Liban. En retour, il aiderait Israël à obtenir le soutien des États-Unis pour davantage d'accords de normalisation avec les États arabes.

Lesrécentsentretiensentre Trump et Ron Dermer, ministre des affaires stratégiques de Netanyahou, montrent clairement que la principale motivation d'Israël est d'apaiser l'administration entrante, plutôt que de cesser les hostilités avec le Hezbollah.

Les attaques israéliennes contre la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) constituent un autre facteur limitant. Les militaires ont continué à attaquer leurs coordonnéesetsontaccusésde « destruction délibérée et directe de biens clairement identifiables de la FINUL » dans le sud du Liban.

Il s'agit d'un point important, car les États-Unis souhaitent conclure un accord de cessez-le-feuquiincluraitun rôleélargi de la FINUL dans la surveillance de la trêve et la prévention des violations de toutes parts.

Toutefois, ces efforts se heurteront à des obstacles si Israël continue de saper la présence de la FINUL près de la « Ligne bleue », une ligne de retrait tracée par les Nations unies entre le Liban et Israël.

Iloblige égalementlesforcesdemaintiendelapaixàévacuer leurs positions dans les zones frontalières. Pour qu'une trêve tienne, Washington doit s'assurer du retrait militaire complet d'Israël du Sud-Liban. Cet objectif reste lointain si la FINUL, chargée de confirmer le retrait israélien, reste constamment menacée.

Ainsi compris, les défis l'emportent sur les opportunités dans les efforts de dernière minute de Washington en faveur d'un cessez-le-feu. L'essence d'une trêve est de s'assurer que les deux parties se conforment et se rendent la pareille de bonne foi. Mais les frappes aériennes israéliennes enragées au Liban et les exigences maximalistes affaiblissent les arguments en faveur de l'optimisme.

L'auteur, Hannan Hussain, est expert principal à Initiate Futures, un groupe de réflexion politique basé à Islamabad.Il a été chercheur Fulbright en sécurité internationale à l'université du Maryland et consultant pour le New Lines Institute for Strategy and Policy à Washington.Les travaux de Hussain ont été publiés par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, le Georgetown Journal of International Affairs et l'Express Tribune (partenaire de l'International New York Times).

