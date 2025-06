Cette région est en proie depuis fin 2021 à la résurgence du M23 ("Mouvement du 23 mars"), une rébellion soutenue par Kigali et son armée qui s'est emparée de vastes pans de territoires aux dépends des Forces armées congolaises (FARDC) et de milices affiliées à Kinshasa.

Début août, l'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine, a obtenu la signature d'un cessez-le-feu qui a stabilisé la ligne de front, mais le M23 continue de mener des offensives localisées.

Lundi, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont "examiné et approuvé le Concept d'opérations (CONOPs), un instrument clé", censé fixer les modalités d'un éventuel désengagement des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais, a déclaré le ministère des Affaires étrangères angolais, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Ce CONOPS, document utilisé dans le domaine militaire pour fixer le calendrier d'une opération et l'organisation de ses moyens, "guidera la mise en oeuvre du plan harmonisé" censé ramener la paix entre les deux pays voisin, selon le communiqué qui ne donne aucun détail sur les modalités retenues.

Une première mouture de ce "plan harmonisé" datée du mois d'août, a fixé comme préalable au départ des soldats rwandais du territoire congolais, la neutralisation des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé créé par d'anciens responsables hutu du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994, dépeint par Kigali comme une menace pour ses frontières.

Le FDLR combat pour l'heure dans le camp gouvernemental contre le M23, à l'instar d'une nébuleuse de milices établies dans l'est de la RDC.

Aucun détail n'a été communiqué par les autorités angolaises sur les modalités du CONOPS, tel qu'approuvé par les deux parties.

Malgré les violations du cessez-le-feu, la RDC et le Rwanda maintiennent le dialogue via l'Angola. Les deux voisins ont acté début novembre la désignation d'un comité de suivi des violations du cessez-le-feu, dirigé par l'Angola, et intégrant des représentants de la RDC et du Rwanda.

