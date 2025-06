L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) appelle à "une augmentation significative de l’aide agricole d’urgence et d’une intensification des efforts d’aide humanitaire" en faveur des populations vulnérables en RDC.

La FAO a estimé à 330 millions de dollars les besoins de soutien à son action en RDC pour 2025.

L'appel a été lancé mardi à l'issue d'une mission de 7 jours de "la Directrice générale adjointe de la FAO, Beth Bechdol, le Sous-Directeur général et Représentant régional pour l'Afrique (RAF), Abebe Haile-Gabriel, et le Directeur du Bureau des situations d'urgence et de la résilience de la FAO, Rein Paulsen", dans le pays.

La FAO a également plaidé pour "une programmation élargie et à des efforts politiques pour renforcer la résilience des populations vulnérables, en particulier dans les zones connaissant de graves niveaux d’insécurité alimentaire aiguë, y compris dans les sites de personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI)".

"Environ 25,6 millions de personnes en RDC, soit 22 % de la population analysée, sont en situation d’insécurité alimentaire aiguë élevée", a indiqué un communiqué émis à cette occasion et parvenu à Anadolu, citant l'analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

Cet indice inclut pour la première fois "les sites de déplacés internes dans les provinces de l’est, et les résultats sont alarmants", alerte la FAO.

"La situation de la sécurité alimentaire dans tout le pays est extrêmement critique, en particulier dans les camps de déplacés, où la crise est à la fois urgente et chronique", a déclaré Beth Bechdol à cette occasion.

Pour rappel, la RDC fait face à des crises humanitaires chroniques et prolongées, "aggravées par des conflits armés, des catastrophes naturelles, des épidémies, une dépréciation de la monnaie et des prix alimentaires élevés".

"La FAO a lancé un appel de fonds de 330 millions de dollars en 2025 pour des interventions d’urgence dans le domaine de l’agriculture et de la résilience", conclut le communiqué.

