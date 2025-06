Par Jonathan Kuttab

La Cour pénale internationale (CPI) vient enfin d'émettre des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre du Premier ministre israélien, Netanyahou, et de son ancien ministre de la défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre, notamment pour avoir bloqué l'aide humanitaire à Gaza et utilisé la famine comme une arme.

Cette demande fait suite à un autre événement important : de nombreux sénateurs américains ont voté pour ne pas autoriser la vente de certaines armes et munitions utilisées par Israël dans la bande de Gaza.

Pendant de nombreuses années, le Sénat et le Congrès américains ont eu pour principe cardinal de faire de l'aide à Israël une question sacrée, bipartisane, où aucun argument ou débat contradictoire ne pouvait avoir lieu. Les préoccupations budgétaires, et encore moins les arguments de politique étrangère, n'étaient même pas pris en compte.

Cela était particulièrement vrai dans le cas de l'assistance militaire et des achats d'armes. Les sénateurs des deux grands partis, qu'ils soient traditionnellement des faucons ou des colombes en matière d'aide militaire, soutenaient automatiquement les ventes militaires à Israël.

Toutefois, depuis la guerre contre Gaza, ces ventes militaires sont de plus en plus remises en question, y compris par l'administration elle-même.

La récente émission de mandats d'arrêt à l'encontre de dirigeants israéliens par la CPI rend cette question encore plus urgente, puisque 124 pays sont désormais obligés de donner suite à ces mandats, ce qui fait qu'il est plus difficile pour les législateurs américains de continuer à éluder la question.

Violation de la loi

Consciente des violations commises par Israël, l'administration du président Joe Biden a utilisé à plusieurs reprises des arguments techniques et parfois fallacieux pour contourner l'approbation par le Sénat de certains types ou quantités d'armes et de munitions (bafouant ainsi les conventions habituelles).

Selon certaines sources israéliennes, Israël a utilisé tellement de munitions au cours du premier mois de la guerre parce qu'il s'attendait à ce que le monde ou les États-Unis imposent un cessez-le-feu dans les semaines suivantes, qu'il s'est retrouvé à court de munitions et a dû se réapprovisionner immédiatement.

Au fur et à mesure que s'accumulaient les rapports quotidiens sur les violations des droits de l'homme à Gaza, y compris le refus d'accès à la nourriture et à l'eau, les attaques contre les hôpitaux et d'autres structures civiles, et même les attaques contre les travailleurs et les organisations humanitaires, certains ont commencé à exiger que les États-Unis appliquent leurs propres lois.

Celles-ci interdisent spécifiquement l'octroi d'une aide militaire si ces armes sont utilisées pour commettre des violations des droits de l'homme ou pour refuser l'accès à l'aide humanitaire.

En fait, peu avant les élections de novembre, l'administration Biden a envoyé une lettre officielle à Israël concernant la nécessité d'autoriser l'entrée de l'aide américaine, en particulier pour les résidents des parties nord de Gaza qui sont soumises à un siège strict depuis octobre.

La lettre précisait les mesures à prendre, notamment le nombre de camions qui devraient être autorisés à entrer, et menaçait de déclencher la législation américaine pertinente si ces mesures n'étaient pas prises dans les 30 jours. L'administration américaine n'a toutefois pas mis sa menace à exécution.

Tactiques trompeuses

L'une des façons dont Israël a évité cette issue a été de refuser catégoriquement d'autoriser les journalistes étrangers à entrer dans Gaza, à moins qu'ils ne soient intégrés dans ses propres unités militaires et soumis à sa censure.

À cela s'est ajoutée une politique implacable, utilisant des programmes d'intelligence artificielle tels que « Where's Daddy », pour cibler et tuer les journalistes locaux à Gaza. Plus de 170 journalistes ont été tués à ce jour, soit bien plus que le nombre de journalistes tués dans d'autres zones de conflit au cours des dernières années.

En réduisant ces voix au silence, les autorités israéliennes ont pu nier qu'elles utilisaient la famine comme une arme, et même affirmer qu'il n'y avait pas de problème sur le terrain.

En fait, de nombreuses organisations de défense des droits ont documenté le penchant d'Israël pour le bombardement des centres de distribution, la destruction de leur contenu et l'assassinat des travailleurs humanitaires.

Les preuves présentées à la CPI ainsi qu'à la Cour internationale de justice dans l'affaire portée par l'Afrique du Sud, qui ont abouti à une conclusion préliminaire de génocide plausible, ont renforcé la condamnation mondiale.

Les États-Unis s'intéressent à la question

Alors que les États-Unis n'accordent traditionnellement pas beaucoup d'importance à ces tribunaux internationaux, à moins qu'ils ne soient dirigés contre leurs propres ennemis, la clarté et l'unanimité de ces rapports créent une nouvelle situation dans laquelle le Sénat, pour la première fois de son histoire, est contraint de se pencher sur la question.

Ce n'est pas un hasard si cet effort est mené par un sénateur juif (Bernie Sanders, sénateur du Vermont). Selon un récent sondage national, 62 % des juifs américains sont favorables à la rétention de certaines armes offensives d'Israël et à leur utilisation pour faire pression sur Netanyahou en vue d'un cessez-le-feu et d'un accord sur la prise d'otages.

Malgré la position de l'AIPAC, une majorité d'Américains, y compris des Juifs, est favorable à la rétention de ces armes offensives.

De nombreux autres sénateurs, en particulier au sein du parti démocrate, entendent leurs électeurs leur dire qu'ils ne peuvent rester silencieux ou approuver la poursuite de la fourniture non critique d'armes offensives et de munitions mortelles qui ont été utilisées pour détruire des structures civiles et attaquer des non-combattants avec un effet aussi dévastateur.

Les armes qui ont été votées comprennent des munitions pour chars de 120 mm, des obus de mortier, des JDAM (Joint Direct Attack Munitions) et des récepteurs, des camions-cargos de 8 tonnes et des avions F-151A.

Pourtant, la plupart des Américains se sentent mal à l'aise à l'idée de passer du rôle d'observateurs silencieux à celui de responsables directs d'un génocide en cours.

Bien que les chances d'un tel vote aient été minimes sans le soutien de la Maison Blanche, il est remarquable qu'un tel vote ait même été envisagé.

En fin de compte, 19 sénateurs, soit environ un tiers du groupe parlementaire démocrate, ont voté contre les souhaits de la Maison Blanche et de l'AIPAC d'interdire la vente de ces armes à Israël. La mesure a été rejetée, plus de 80 sénateurs ayant voté en faveur de la poursuite de l'armement d'Israël.

Comme prévu, les États-Unis ont rejeté les mandats de la CPI. Mais comme ils ne sont même pas parties à la CPI, ils n'ont aucune obligation de les respecter. Plus inquiétant encore, des responsables américains menacent de sanctionner la Cour elle-même, ainsi que ses juges et ses procureurs, afin de montrer qu'ils soutiennent l'impunité d'Israël.

Ainsi, lorsqu'un président américain décidera enfin de changer la politique du pays et de faire pression sur Israël, il trouvera un large soutien auprès des membres du Congrès et de l'opinion publique.

L'auteur, Jonathan Kuttab, est un avocat palestinien et un militant des droits de l'homme, membre des barreaux de New York, de Palestine et d'Israël. Il est directeur exécutif de FOSNA (Friends of Sabeel North America) et membre non résident du Centre arabe de Washington. Il a fondé plusieurs organisations de défense des droits de l'homme, dont Al Haq, la première organisation palestinienne de défense des droits de l'homme, l'Institut Mandela pour les prisonniers palestiniens, le Holy Land Trust et Just Peace Advocates.

