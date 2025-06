Par Edward Qorro

La Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), qui compte huit membres et qui fêtera ses 25 ans d'existence le 30 novembre, trouve ses origines en 1967, lorsque le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont uni leurs forces pour former l'ancienne Coopération d'Afrique de l'Est.

L'objectif était de favoriser l'intégration économique, d'accroître le commerce régional et de promouvoir l'unité entre les nations d'Afrique de l'Est. Si l'initiative a échoué en 1977 en raison de divergences entre les partenaires, la renaissance du bloc en 1999 reste un moment charnière dans l'histoire de la collaboration au sein du continent.

Le jubilé d'argent de l'EAC est autant une introspection qu'une occasion de célébrer.

Des questions telles que les barrières non tarifaires (BNT) et la faiblesse des échanges commerciaux continuent d'entraver la coopération entre les huit États partenaires - la République démocratique du Congo, le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Somalie, le Sud-Soudan, l'Ouganda et la Tanzanie - en raison de priorités individuelles qui prennent le pas sur les intérêts régionaux.

« Dans certains cas, les BNT sont causées par des acteurs nationalistes du secteur privé qui font pression pour protéger leurs produits non compétitifs contre des produits similaires et plus compétitifs provenant d'autres États partenaires de la CAE », explique à TRT Afrika Adrian Njau, directeur général par intérim du Conseil des affaires de l'Afrique de l'Est (EABC).

Il souligne la nécessité pour le secteur privé de s'attaquer au coût élevé des affaires dans la région plutôt que de recourir aux BNT.

Hurdles to business, A 2023 EAC report, révèle que 274 BNT ont été supprimées depuis 2007, mais qu'au moins dix d'entre elles n'ont toujours pas été résolues. Ces BNT se traduisent par des procédures douanières lourdes et des pratiques réglementaires discriminatoires.

Njau les accuse de créer des conditions de concurrence inégales, d'encourager l'inefficacité, de réduire le bien-être des consommateurs et de freiner le commerce intra-CEA.

« L'inefficacité des procédures frontalières exacerbe le problème. Bien qu'il existe des mécanismes tels que le système de notification des BNT, la lenteur des processus de résolution et la responsabilité limitée entravent les progrès », souligne-t-il.

À l'EABC, dont le siège se trouve à Arusha, en Tanzanie, la principale préoccupation est la réapparition des BNT, même après leur suppression. C'est pourquoi le conseil régional des entreprises a demandé la mise en place d'un mécanisme solide pour relever ce défi.

Changement d'objectif

Alors que la communauté s'apprête à célébrer son anniversaire, le projet de monnaie unique de la CAE n'est encore qu'un rêve lointain, repoussé à 2031.

L'union monétaire, troisième pilier de l'intégration de la CAE, devait initialement être établie en 2024, avec l'introduction d'une monnaie commune et la création d'une banque centrale régionale.

Les préparatifs de l'union monétaire comprennent la réalisation des critères de convergence macroéconomique, la mise en place d'institutions pour soutenir sa mise en œuvre et l'harmonisation des politiques et des cadres réglementaires.

Le chef de l'EABC est optimiste quant à la concrétisation de ce projet. « L'objectif d'avoir une monnaie unique d'ici 2031 est ambitieux mais réalisable, à condition que les États partenaires restent engagés dans les aspirations d'intégration de la CAE », explique Njau à TRT Afrika.

