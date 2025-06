Le photojournaliste turc Cem Ozdel a présenté, ce mercredi au ministère sénégalais de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, une exposition de photographies dans le cadre de la 15è biennale de l'Art africain contemporain, "Dak'Art".

Le vernissage de l'exposition intitulée "Huzur Sunugaal", organisée en coopération avec l'Ambassade de Turquie à Dakar, l'Institut Yunus Emre de Dakar et le ministère sénégalais de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, s'est déroulé en présence de diplomates étrangers, de personnalités du monde des affaires, de l'art et du sport résidant à Dakar.

L'exposition comprend 20 photographies prises par Cem Ozdel au Sénégal sur les sujets tels la mer et de la religion, ainsi que des œuvres du célèbre sculpteur sénégalais Guibril André Diop.

L'ouverture de l’activité était présidée par Bacary Sarr, secrétaire d'État à la culture, aux secteurs créatifs et au patrimoine historique, et Nur Sagman, ambassadeur de Türkiye au Sénégal.

Bacary Sarr a exprimé son admiration pour les œuvres du photographe turc qui, selon lui, reflètent le Sénégal tel qu'il est.

"Les photographies de Cem nous montrent que l'art n'a pas de frontières, pas de langue, pas de format. C'était très différent et très révélateur de regarder notre propre pays d'un œil nouveau", a-t-il noté.

Le responsable sénégalais s’est dit impressionné par la photographie aérienne des forêts de mangroves du delta du Sine Saloum.

"Je suis né et j'ai grandi dans cette région. Dès que j'ai vu cette image, j'ai retrouvé mon âme d'enfant. Dans toutes les photographies de la mer, j'ai retrouvé ce sentiment de familiarité et j'ai admiré l'esthétique de chacune d'entre elles", a ajouté Bacary Sarr.

Pour sa part, Nur Sagman s'est réjouie de la grande popularité des photographies de Cem Ozdel auprès des Sénégalais ainsi que de l'importante affluence lors du vernissage de l'exposition.

"Le ministère sénégalais de la Culture accueille une exposition pour la première fois de son histoire, et le ministère souhaitait tout particulièrement exposer les photographies de Cem, ce dont nous étions très fiers. Nous avons organisé cette exposition dans le cadre de la Biennale de Dakar, le plus grand événement d'art contemporain en Afrique", s’est-elle félicitée.

Le Sénégal, un endroit idéal pour les photographes

Cem Ozdel a exprimé sa gratitude à toutes les parties prenantes à l’organisation de l’événement et a exprimé sa joie de montrer le Sénégal aux Sénégalais à travers le regard d'un photographe turc.

"J'avais quelques inquiétudes en arrivant au Sénégal, mais après avoir appris à connaître les Sénégalais et le pays, je me suis rendu compte que c'était un endroit idéal pour un photographe. En tant que photojournaliste turc, j'ai essayé de transmettre ce que j'ai vu. Il est facile de prendre ces photos, mais il n'est pas facile de préserver cette nature et cette culture à notre époque. J'espère que le Sénégal parviendra à préserver ces valeurs", a-t-il dit.

Il a souligné que ses 23 années de vie professionnelle au sein de l'Agence Anadolu lui avaient également permis d'acquérir une solide expérience.

"Pendant mon passage à Anadolu, j'ai eu la chance de visiter plus de 110 pays, de suivre d'innombrables événements internationaux et de faire la connaissance de personnalités inaccessibles. Je crois que cette exposition est le fruit de cette expérience professionnelle unique", a-t-il ajouté.

Cem Ozdel a rejoint Anadolu en 2001. Il est acquis une notoriété internationale pour ses reportages sur les crises mondiales, notamment la guerre en Syrie et la famine au Darfour. Ses photographies de mineurs prises à Zonguldak en 2012 lui ont valu de nombreux prix nationaux et internationaux. Il a pris sa retraite d'Anadolu en 2023 et s'est installée à Dakar.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp