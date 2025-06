Le président du Nigeria, Bola Tinubu, effectue une visite d’État en France les jeudi 28 et vendredi 29 novembre, l’occasion pour Paris de resserrer ses liens économiques avec ce pays africain qui occupe actuellement la présidence tournante de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao).

En perte d’influence dans son ancien pré carré des ex-colonies francophones d’Afrique, la France entend miser sur le Nigeria, pays anglophone, pour repositionner ses intérêts.

En dépit de la crise économique qui secoue le Nigeria, le pays possède des atouts avec, entre autres, la plus importante population du continent (quelque 223 millions de personnes), une classe d’entrepreneurs prospères parmi les plus grandes fortunes d’Afrique et d’énormes réserves de pétrole.

Le Nigeria représente, à lui seul, 60 % du PIB de la Cédéao et reste un poids-lourd incontournable dans la région.

L’intérêt de Paris pour Abuja s’explique, entre autres, par la relation particulière que le président français Emmanuel Macron entretient avec le Nigeria où il avait choisi d’effectuer son stage en 2002, quand il était à l’Ecole nationale d’administration.

Pour raffermir les liens franco-nigérians, un conseil économique France-Nigeria a ainsi été installé dès 2018, lors d’une visite d’Emmanuel Macron dans ce pays. Le conseil compte les plus grands hommes d’affaires nigérians, dont le magnat du ciment et des hydrocarbures Aliko Dangote, le patron du groupe BUA Abdul Samad Rabiu, ou encore le patron d’Access Bank, Aigboje Aig-Imoukhuede.

Ces milliardaires sont courtisés par le dirigeant français, qui les a invités, en mai, à Versailles au sommet Choose France. Une réunion du conseil d’affaires, jeudi 28 novembre, à laquelle prendront part le président français et son homologue nigérian, sera d’ailleurs l’un des moments forts de la visite d’Etat.

Le Nigeria c’est aussi le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne. Près de 100 entreprises françaises y sont actives – elles n’étaient qu’une cinquantaine en 2010 –, employant un peu plus de 10 000 personnes.

Parmi les grandes firmes françaises implantées au Nigeria on peut citer : TotalEnergies, premier investisseur français avec des projets pétroliers et gaziers évalués à quelque 6 milliards de dollars pour les prochaines années, mais aussi l’armateur CMA CGM, le géant des cosmétiques L’Oréal, ou encore le groupe agroalimentaire Danone.

Leurs homologues nigérianes s’installent aussi en France, comme Access Bank, qui a ouvert une succursale parisienne en mai 2023.

Les hydrocarbures continuent cependant de dominer la relation économique entre les deux pays. La France achète surtout du pétrole brut au Nigeria et lui vend des produits raffinés.

Les exportations françaises restent cependant faibles, à hauteur de 640 millions d’euros en 2023, mais le Nigeria était l'an dernier le premier partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne, selon les douanes françaises.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp