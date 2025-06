Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, entame, mercredi soir, une visite au Tchad dans le cadre d'une tournée africaine qui le conduira également à Addis-Abeba, à Dakar et au Caire.

A cette occasion, le chef de la diplomatie française a émis une déclaration vidéo sur son compte officiel sur le réseau "X", expliquant les enjeux et la portée de chaque étape de sa tournée.

Au Tchad, Barrot se rendra notamment à Adré, ville frontalière avec le Soudan ayant accueilli plusieurs milliers de réfugiés depuis le déclenchement des hostilités entre l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, le 15 avril 2023.

Barrot a rappelé dans son message vidéo, les engagements de 2 milliards d'euros, annoncés à l'occasion de la conférence de Paris en avril dernier.

"J'irai sur place pour m'assurer que ces engagements sont bien suivis d'effets", a-t-il affirmé.

A Addis-Abeba, capitale de l'Ethiopie, le chef de la diplomatie française envisage de s'entretenir avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, au sujet des crises qui secouent le continent africain.

"Au cœur de nos discussions, la résolution des crises, le traitement des grands enjeux mondiaux, tels que la santé, le climat ou encore le renforcement des institutions multilatérales", a détaillé Barrot.

Au Sénégal, qualifié par Jean-Noël Barrot comme "l'un de nos proches partenaires sur le continent africain", le diplomate français représentera la France, le 1er décembre, dans les commémorations du 80ème anniversaire des événements de Thiaroye.

Ce jour-là, en 1944, plusieurs dizaines de tirailleurs sénégalais avaient été tués par l'armée coloniale française.

"Ce sera un moment de mémoire et, pour notre pays, un moment d'introspection", a-t-il indiqué.

Au Caire, dernière étape de sa tournée, Barrot représentera la France à une Conférence internationale de soutien humanitaire à la population de Gaza et émettra un "message fort", comme suit : "La France se tient aux côtés de ses partenaires africains, pour construire avec eux un avenir de paix, de solidarité et de prospérité partagée.

Pour rappel, la France a été bannie de trois pays du Sahel africain, à savoir, le Mali, le Burkina Fao et le Niger et envisage de repenser sa présence et sa coopération avec l'Afrique.

Lundi dernier, l'envoyé personnel du président français, Emmanuel Macron, en Afrique, Jean-Marie Bockel, lui a remis son rapport sur la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique.

La France prévoit, selon le nouveau plan proposé, d'abaisser les forces pré-positionnées dont elle dispose sur ses emprises militaires en Afrique.

"Les nouvelles modalités de la présence militaire française en Afrique prévoient une réduction significative pour ne conserver qu'un détachement de liaison permanent et dans le même temps d'adapter l'offre de coopération militaire aux besoins exprimés".

