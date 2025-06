Deux manifestants antigouvernementaux ont été tués et un autre grièvement blessé lors d'affrontements mercredi avec les forces de sécurité au Mozambique, selon des militants des droits de l'homme.

Adriano Nuvunga, directeur exécutif du Centre pour la démocratie et les droits de l'homme, a déclaré à Anadolu que le nombre de morts s'élevait à 67 lors des manifestations organisées depuis les élections du 9 octobre.

Nuvunga a déclaré que la police avait ouvert le feu et tué les manifestants alors que des centaines d'entre eux s'étaient rassemblés dans la ville de Nampula, dans le nord du pays, et avaient bloqué la circulation à l'aide de barricades et de pneus brûlés.

« Les manifestants ont affronté la police envoyée pour mettre fin au blocus, qui a également interrompu l'importation de charbon depuis l'un des ports du pays. Cela a conduit à des affrontements entre la police et les manifestants, qui se sont soldés par la mort des deux manifestants », a indiqué Nuvunga.

Un manifestant blessé

Il a ajouté que dans la capitale nationale, Maputo, un véhicule militaire a fauché et grièvement blessé une jeune femme qui se tenait derrière une grande bannière du leader de l'opposition, Venancio Mondlane, installée au milieu d'une route très fréquentée.

De violentes manifestations ont éclaté dans les grandes villes depuis que la Commission électorale nationale (CNE) a annoncé les résultats le 24 octobre, déclarant le candidat du parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique (Frelimo), Daniel Chapo, vainqueur avec 70 % des voix et Mondlane deuxième avec 20 %.

Mondlane a appelé à une manifestation nationale le 31 octobre pour contester les résultats, jugés « frauduleux ».

Des centaines de personnes sont descendues dans la rue en réponse à cet appel.

Les enfants touchés

Zenaida Matchado, chercheuse principale de Human Rights Watch (HRW) pour le Mozambique, a déclaré à Anadolu qu'au moins 10 enfants avaient été tués depuis l'éclatement des violences post-électorales.

Mondlane, qui est actuellement en exil hors du pays, a appelé à trois jours de deuil national la semaine dernière pour « pleurer les victimes, les manifestants qui ont pris part aux précédentes manifestations, ceux qui ont été tués par la police qui était censée les protéger ».

Le président sortant Filipe Nyusi a invité les quatre candidats à la présidence ayant participé aux élections à une réunion mardi pour « trouver des solutions durables à l'impasse actuelle ».

Mondlane a refusé de participer à cette réunion, invoquant des raisons de sécurité.

