Au moins 30 personnes sont mortes à la suite de glissements de terrain dans un village de l'est de l'Ouganda, a déclaré un responsable local jeudi, avertissant que le bilan pourrait s'alourdir.

"Nous avons perdu environ 30 personnes", a déclaré à l'AFP la commissaire du district de Bulambuli, Faheera Mpalanyi, après que des glissements de terrain ont frappé le village de Masugu, ajoutant que six corps, dont celui d'un bébé, avaient été retrouvés jusqu'à présent.

"Compte tenu de la dévastation et de la taille de la zone touchée, et d'après ce que nous disent les familles concernées, plusieurs personnes sont portées disparues et probablement ensevelies sous les débris", a-t-elle ajouté.

L'incident a laissé 40 foyers complètement ensevelis et d'autres ont subi des dommages partiels, selon la chaîne de télévision publique Uganda Broadcasting Corporation.

Jusqu'à présent, 13 corps ont été retrouvés par l'équipe de la Croix-Rouge ougandaise (URCS), en collaboration avec les autorités locales et les membres de la communauté.

Le bureau du premier ministre ougandais a déclaré que l'on craignait que 20 maisons aient été emportées par les eaux.

Il a émis une alerte à la catastrophe, écrivant sur X que : "Les fortes pluies qui se sont abattues mercredi sur certaines parties de l'Ouganda ont provoqué des situations de catastrophe dans de nombreuses régions".

Le pays d'Afrique de l'Est a été frappé par de fortes pluies ces derniers jours, avec des inondations dans le nord-ouest après qu'un affluent du Nil est sorti de son lit, provoquant l'intervention d'équipes d'urgence pour sauver les automobilistes bloqués.

