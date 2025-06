Par Mazhun Idris

Ngũgĩ wa Thiong'o, auteur kényan, académicien et arbitre de la pensée postcoloniale, appartient à une rare niche d'orfèvres acclamés à s'être forgé une réputation en écrivant en anglais, avant de laisser tomber la langue pour embrasser ses racines, en quelque sorte.

Lors d'une conférence organisée en 2017 par l'université de Witwatersrand à Johannesburg, Thiong'o a déclaré à l'auditoire : « Choyez les langues européennes, paupérisez les langues africaines. »

Lui qui écrit désormais presque exclusivement dans sa langue maternelle, le kikuyu, Thiong'o admet « rendre cool et intelligent le fait de connaître une langue africaine ».

L'idée, dit-il, est de faire en sorte que l'Afrique « utilise l'anglais au lieu que l'anglais nous utilise », bien qu'il ne préconise pas l'abandon total des langues coloniales par les écrivains africains.

Mashudu Ravele, une jeune auteure du district de Vhembe, dans la province de Limpopo, au nord-est de l'Afrique du Sud, fait partie de ceux qui exercent leur métier à la manière de Thiong'o.

Cette jeune femme de 22 ans écrit et publie en tshivenda, également connu sous le nom de venda ou luvenda, qui compte parmi la douzaine de langues officielles de l'Afrique du Sud.

« Tout ce que je fais, c'est contribuer à préserver le tshivenda et à laisser un héritage à la génération future », explique Mashudu, auteur de deux livres, à TRT Afrika.

« Beaucoup d'écrivains africains sont passés à l'anglais. J'ai choisi d'écrire en tshivenda parce que je ne veux pas que notre langue disparaisse », dit-elle.

Commencer jeune

Mashudu, qui est née et a grandi dans le township de Mbilwi Sibasa, est titulaire d'un diplôme de journalisme et est actuellement étudiante en deuxième année de sciences de la communication à l'université d'Afrique du Sud.

Elle a publié deux ouvrages : une compilation de poèmes intitulée Tshisima Tsha Dora (Stream to My Thirst, 2020) et le roman Ndi Vhudza Nnyi (Who Do I Tell, 2022), qui a reçu une nomination pour le « Meilleur livre Tshivenda » lors de la cérémonie des Book Behind Awards en Afrique du Sud.

Mashudu a commencé à écrire alors qu'elle était encore à l'école primaire. Elle a représenté son établissement dans divers concours et a été récompensée pour son talent.

« Au lycée, j'écrivais des nouvelles, mais je n'envisageais pas de les publier. Peu à peu, j'ai commencé à envisager la publication, et à 18 ans, j'ai publié Tshisima Tsha Dora pour lancer mon voyage en tant qu'auteur », confie-t-elle à TRT Afrika.

Poussée par son amour pour le Tshivenda, Mashudu s'identifie fièrement comme une auteure indigène. Sa passion pour la langue indigène alimente son talent de conteuse, inspirant son parcours de jeune auteure cherchant à se créer une niche.

Les œuvres de Mashudu ont été incluses par le ministère sud-africain de l'éducation dans sa liste officielle de lectures en langue vernaculaire. Les deux livres sont également exposés dans neuf bibliothèques du Rosebank College dans le pays.

Une mission plus large

Le tshivenda compte moins d'un million de locuteurs répartis entre l'Afrique du Sud, le Mozambique et le Zimbabwe.

Mashudu s'inquiète du fait que la langue soit « reléguée » dans l'ordre des préférences, même parmi les locuteurs natifs, dont la plupart optent pour l'anglais comme premier choix, en particulier lorsqu'ils écrivent.

« Bien que les origines de la langue se situent au Zimbabwe voisin, les locuteurs indigènes du tshivenda sont concentrés dans les parties septentrionales de la province de Limpopo, ainsi que dans des poches allant de Pretoria à Johannesburg », souligne-t-elle.

En utilisant la narration comme terrain dialectique, Mashudu promeut le tshivenda de manière à enrichir le vocabulaire des jeunes lecteurs.

Elle pense que les défis de la vie d'un auteur valent la peine d'être relevés par la mission qu'il choisit de poursuivre.

« Mon objectif est de voir les Africains adopter leur langue maternelle pour écrire, lire et développer des idées, dans l'intérêt des générations futures. Tout le monde ne doit pas être à fond dans l'anglais », conclut Mashudu.

