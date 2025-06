"Nous souhaitons porter nos relations économiques et commerciales à 5 milliards de dollars dans un premier temps", a déclaré Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe dans la capitale Ankara avec le sultan d'Oman en visite, Haitham ben Tariq al-Saïd.

"À partir de 2025, avec le début de l'approvisionnement en gaz liquéfié en provenance d'Oman, nous entrerons dans une nouvelle ère de coopération dans le secteur de l'énergie”, a-t-il annoncé.

Dix accords ont été signés pour faire progresser la coopération entre les deux pays dans des domaines tels que les relations étrangères, l'économie, l'industrie, l'investissement, les soins de santé, la culture, l'agriculture et l'élevage.

Erdogan a indiqué que les entreprises turques avaient mené à bien des projets d'une valeur de 7 milliards de dollars à Oman à ce jour, et a ajouté qu'ils avaient également discuté de la manière dont les entreprises turques pourraient contribuer à la Vision 2040 d'Oman, un plan stratégique à long terme destiné à guider le développement et les progrès du pays du Golfe.

Le président a indiqué que le voyage du sultan omanais marquait la première visite d'État officielle d'Oman en Turquie au niveau présidentiel et a annoncé qu'il prévoyait de se rendre à nouveau à Oman dans un avenir proche.

Liens bilatéraux

Le sultan omanais Haitham ben Tariq al-Saïd a salué jeudi la position du pays sur les questions internationales auxquelles la région est confrontée.

Il a estimé que tout le monde souhaitait établir un environnement sûr dans la région et a appelé à travailler ensemble pour renforcer la coopération dans la région et insisté sur la poursuite de la coopération afin d'apporter une solution à deux États en Palestine, soulignant la nécessité d'instaurer la justice et la paix pour tous.

Soulignant les liens historiques profonds entre la Turquie et Oman, le sultan a réitéré sa volonté de renforcer ses relations avec la Turquie. Il a souligné que des efforts considérables seraient déployés à cet égard, rappelant que les entreprises turques avaient déjà contribué au développement de son pays et qu'elles avaient joué un rôle majeur dans l'économie du sultanat d'Oman.

Haitham ben Tariq al-Saïd a également exprimé sa pleine confiance dans l'économie turque: “En combinant les économies des deux pays, nous pouvons créer une entité beaucoup plus forte”, a-t-il réitéré.

Il a indiqué que des contacts étroits avaient été établis entre les fonctionnaires omanais et turcs, et que des instructions avaient été données pour renforcer les relations dans des secteurs clés, ajoutant qu'un fonds d'investissement commun avait également été créé.

