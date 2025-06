Une délégation militaire libyenne a été accueillie au ministère turc de la Défense nationale dans la capitale Ankara, a déclaré le ministère jeudi.

La délégation de la Commission militaire mixte 5-5 a été invitée par la Turquie pour discuter des mesures supplémentaires qui peuvent être prises pour la paix, la stabilité et la sécurité du pays nord-africain, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministère a salué le travail effectué par la commission sur les mesures de confiance et la contribution à la stabilité de la Libye, précisant que des idées ont été échangées sur le développement d'activités conjointes entre l'est et l'ouest.

"À ce stade, nous avons confirmé que nous continuerons à fournir toutes sortes de soutien et de contribution au développement d'activités conjointes", a souligné le ministère.

"Notre objectif ultime est une Libye unie agissant de concert avec toutes ses institutions. À cette occasion, nos homologues libyens ont confirmé leur satisfaction d'accueillir la Commission militaire mixte 5-5 en Turquie", note -t-il.

"Dans ce contexte, nous sommes déterminés à poursuivre notre soutien et notre coopération avec tous les segments de la Libye sur la base d'une Libye unie", a ajouté la ministère.

Après la réunion, la Commission militaire mixte a également été reçue par le ministre de la Défense Yasar Guler, en présence du chef d'état-major général Metin Gurak.

