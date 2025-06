Par Firmain Eric Mbadinga

À Abidjan, en Côte d'Ivoire, le Dr Anna-Corinne Bissouma, psychiatre pour adultes et enfants, fait partie des personnes qui consacrent au quotidien leur temps et leur énergie en faveur de la promotion du bien-être mental.

Depuis des années, elle traite et conseille des personnes confrontées aux manifestations familières de sentiment de vide, de désespoir et d'angoisse. « La lutte en faveur de la santé mentale est différente de la lutte contre les maladies mentales. », explique d'entrée de jeu le Dr Bissouma à TRT Afrika.

« La santé mentale est une notion transversale. Il s'agit de savoir comment on se sent dans sa tête pour faire face aux défis de la vie quotidienne et comment, en étant bien dans sa tête, on peut être positif, voire résilient et aller de l'avant », rajoute-t-elle.

Le 10 octobre, commémoré chaque année comme la Journée mondiale de la santé mentale, est un autre rappel de la nécessité de mettre davantage l'accent sur l'amélioration des mécanismes de préservation de la santé mentale.

Pour ce faire, les psychologues et les neuropsychologues étudient et enseignent les facteurs psychosomatiques et d'autres éléments de la vie qui jouent un rôle dans la santé mentale.

Ces experts préconisent certaines actions pour prévenir les problèmes ou les troubles de la santé mentale.

La racine du mal

La principale recommandation du Dr Bissouma pour améliorer la santé mentale convoque la responsabilité de chacun par rapport à son hygiène de vie.

"Un mode de vie sain implique une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur. Lorsque vous mangez équilibré et que vous dormez suffisamment, vous renforcez les défenses immunitaires de votre corps pour lutter contre les maladies", explique-t-elle.

En plus de ces premiers éléments, qui dépendent de chaque individu, les spécialistes recommandent une alimentation qui ne soit pas trop riche en graisses, en sucre ou en sel. Ils recommandent également d'éviter l'alcool.

Idéalement, le Dr Bissouma suggère tout aussi bien d'éviter les boissons comme le thé et le café. La consommation de tabac est également présentée comme un facteur de risque.

"Pour déstresser, oublier ses soucis et se sentir bien dans son corps et dans sa tête, il faut pratiquer un sport et faire de l'exercice. Il est important de marcher au moins trente minutes par jour, et au minimum trois fois par semaine", explique-t-elle à TRT Afrika.

"Vous pouvez pratiquer un sport à l'intérieur ou à l'extérieur. Même lorsque vous faites le ménage, vous brûlez beaucoup d'énergie. En ce qui concerne les loisirs, vous devez pouvoir rendre visite à vos amis, prendre l'air et parfois même simplement vous asseoir dehors. Regardez le ciel, respirez et détendez-vous".

Les facteurs déclencheurs courants

Des facteurs tels que la pression au travail, le stress dû aux embouteillages, la gestion d'un employeur difficile et même les conditions de vie sont des défis courants de la vie qui contribuent à la détérioration de la santé mentale.

Dans de telles situations, il est essentiel, pour l'épanouissement personnel, d'avoir de la compagnie et de pouvoir compter sur le soutien d'une famille avec laquelle on entretient de bons rapports.

"Nous devons faire attention à nos relations. Les relations toxiques nous empêchent d'avancer. Cela signifie également qu'il faut travailler sur la résolution des conflits. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous devez essayer de le résoudre. Il faut accepter l'autre et soi-même, avec ses limites, ses forces et ses faiblesses", indique le Dr Bissouma.

La finance est l'un des aspects les plus critiques de la vie que les gens doivent contrôler. En effet, le stress financier a été identifié comme l'une des causes courantes de l'insomnie. Les experts suggèrent d'adopter un état d'esprit rationnel pour éviter les pièges d'une mauvaise gestion financière, qui est une invitation à la détresse mentale.

"C'est là que la retenue joue un rôle important. Pour éviter de s'endetter au-delà de ses capacités de remboursement, il faut dompter ses caprices et ses envies", explique le Dr Bissouma à TRT Afrika.

Les signes avant-coureurs

La santé mentale peut se détériorer sans que la personne s'en rende compte, un peu comme un intrus qui se faufile dans son espace personnel. "La première réaction peut être émotionnelle. La personne perçoit une tristesse persistante qui s'accompagne de peur, d'anxiété et d'irritabilité. Il peut y avoir un sentiment de manque d'estime de soi", analyse le Dr Bissouma.

Tous ces éléments peuvent donc entraîner des troubles du comportement. Chez certaines personnes, la dépréciation de l'estime de soi se traduit par une humeur instable, de l'agressivité et une difficulté à trouver de l'intérêt dans les activités quotidiennes. Ces personnes sont également sujettes à l'abus de substances.

"Au niveau intellectuel et cognitif, on observe des difficultés de concentration, des difficultés à raisonner normalement, des troubles du jugement et des troubles de la mémoire", précise le Dr Bissouma.

Les différentes formes du problème

La médecine aborde la santé mentale sous le prisme de la positivité, de la réponse psychologique réactive et de la détresse mentale.

La deuxième étape correspond à l'apparition de signes indiquant qu'une personne est aux prises avec des problèmes de santé mentale.

L'élément déclencheur peut être un changement d'emploi, une séparation, une naissance, un mariage ou un deuil. Fondamentalement, cette phase exigeante demande à la personne de s'adapter à une situation difficile.

Il en résulte très souvent une détresse psychologique réactive, car elle répond à un problème auquel l'individu a du mal à s'adapter.

La troisième phase est celle où l'individu perd une grande partie de sa capacité à maintenir un équilibre psychologique.

Lorsque les problèmes de santé mentale s'aggravent, ils se manifestent par des symptômes de maladie mentale. La dépression, l'anxiété, les troubles psychotiques tels que la schizophrénie, les troubles bipolaires et le stress aigu sont autant de manifestations de cet état. "Certaines personnes peuvent souffrir d'anorexie (troubles de l'alimentation). Des addictions peuvent également s'installer", selon le Dr Bissouma.

Chercher de l'aide

Qu'il s'agisse d'une détresse psychologique réactive ou d'un trouble mental diagnostiqué, les experts recommandent de consulter un psychiatre pour prévenir l'apparition d'une maladie mentale.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes souffrant de troubles mentaux meurent en moyenne 20 ans plus tôt que le reste de la population.

Le physicien théoricien et cosmologiste britannique Stephen Hawking, aujourd'hui décédé, a lutté contre une sclérose latérale amyotrophique débilitante, également appelée maladie de Lou Gehrig, pendant 55 de ses 76 ans.

Il avait toutes les raisons de penser que sa vie n'avait pas de sens, mais il a choisi de rester optimiste.

Établissant un parallèle entre les trous noirs et la dépression, Hawking a conseillé à ceux qui se débattent avec leur santé mentale : "Les trous noirs ne sont pas aussi noirs que la dépression : Les trous noirs ne sont pas aussi noirs qu'on le dit. Ils ne sont pas les prisons éternelles que l'on croyait autrefois. On peut sortir d'un trou noir à l'extérieur et éventuellement dans un autre univers."

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp