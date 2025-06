Le président des Maldives, Mohamed Muizzu, a réitéré le soutien de son pays à la lutte de la Palestine pour la justice et la paix, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée dans le monde entier.

"Pour chaque Maldivien, la lutte de la Palestine est la nôtre", a indiqué Muizzu, soulignant le lien profond qui unit le peuple maldivien à la Palestine.

Il a appelé la communauté internationale à s'unir et à utiliser son pouvoir politique et économique pour exiger la fin de l'occupation israélienne et demander des comptes aux responsables de crimes de guerre.

"Nous croyons fermement qu'une solution durable ne peut être possible que par la création d'un État palestinien indépendant et souverain basé sur les frontières d'avant 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale", a-t-il écrit sur X.

Israël a lancé une guerre génocidaire contre Gaza à la suite d'une attaque du Hamas en octobre de l'année dernière, tuant près de 44 300 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, et en blessant plus de 104 700.

Cette deuxième année de génocide à Gaza a suscité une condamnation internationale croissante, les responsables et les institutions qualifiant les attaques et le blocage des livraisons d'aide de tentative délibérée de destruction d'une population.

Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour la guerre meurtrière qu'il a menée à Gaza.

