Le Mali et la Russie ont exprimé leur intérêt à renforcer leurs relations bilatérales en mettant l'accent sur des secteurs clés tels que l'énergie, l'infrastructure, le transport et l'agriculture, selon un communiqué officiel publié vendredi.

Les relations bilatérales ont été discutées lors d'une rencontre entre le président malien, le général Assimi Goita, et Alexandre Novak, vice-premier ministre russe, selon la présidence malienne.

Novak a exprimé sa volonté de hisser les relations russo-maliennes à un niveau stratégique et a souligné l'importance de la coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et du développement économique.

Il est à la tête d'une délégation de six vice-ministres ainsi que de plusieurs chefs de service et chefs d'entreprise pour une visite de travail au Mali.

Cette mission, qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée des pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES), vise à discuter des perspectives de coopération bilatérale.

Le Premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maiga, a déclaré que « l'arrivée de cette forte délégation marque une nouvelle étape pour consolider ces acquis et envisager un avenir commun prospère ».

Il a souligné que cette rencontre renforce les efforts de l'AES, une alliance regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en vue de mutualiser les ressources et les actions.

Cette visite fait suite à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, qui s'est tenue les 9 et 10 novembre à Sotchi. A cette occasion, la délégation malienne a convenu avec les autorités russes d'accélérer la mise en œuvre de projets de développement et de renforcer les relations économiques et commerciales.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous actuellement sous régime militaire, sont membres de l'alliance du Sahel, formée en septembre de l'année dernière.

Les trois pays se sont retirés de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), qui avait menacé d'intervenir militairement au Niger à la suite d'un coup d'État dans ce pays l'année dernière.

Depuis lors, les trois pays ont collaboré pour lutter contre le terrorisme et se sont intégrés dans des domaines tels que le passeport unique, les communications et la diplomatie.

