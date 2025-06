Au moins 18 personnes ont trouvé la mort dans le chavirement d'un bateau transportant des passagers qui se rendaient à un marché dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, a annoncé vendredi un responsable administratif local.

L'accident s'est produit jeudi sur les voies d'eau menant au district de Darak, une île située dans le bassin du lac Tchad, près de la frontière avec le Tchad, où les inondations saisonnières ont fait des bateaux le seul moyen viable de se déplacer.

Mamat Zarma, officier divisionnaire de Darak, a déclaré que le bateau en bois était en route lorsqu'il a été secoué par des vents violents, ce qui l'a fait chavirer.

« Jusqu'à présent, nous avons retrouvé les corps de cinq femmes et de treize hommes », a expliqué Zarma à Reuters par téléphone, ajoutant que le nombre exact de passagers à bord au moment de l'accident n'était pas connu.

Il a précisé que des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours pour retrouver d'éventuelles autres personnes disparues.

Il y a deux semaines, un incident similaire s'est produit dans le district voisin de Goulfey, lorsqu'une pirogue construite localement et transportant une trentaine de passagers a chaviré, tuant quatre personnes et en laissant d'autres portées disparues.

Des pluies saisonnières plus abondantes que d'habitude dans certaines parties de l'Afrique occidentale et centrale ont provoqué des inondations généralisées, notamment dans la division camerounaise du Logone et du Chari, qui comprend Darak et Goulfey.

Cette situation a contraint les habitants à recourir au transport fluvial pour se déplacer, mais le manque de pirogues favorise la surcharge, qui est la cause la plus fréquente d'accidents de bateau dans la région.

Alors que la saison des pluies touche à sa fin dans une grande partie de l'Afrique occidentale et centrale, de nombreux pays sont encore aux prises avec les conséquences des inondations, qui ont tué plus de 1 520 personnes, affecté environ 7,2 millions d'autres et submergé 960 000 hectares de terres cultivées à la date du 20 novembre, selon l'agence humanitaire des Nations unies OCHA.

