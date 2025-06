À l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé son soutien indéfectible à la Palestine.

Dans un message X publié vendredi, il a déclaré : « Nous sommes prêts à jouer notre rôle : Nous sommes prêts à faire notre part, pas seulement avec nos mains mais avec nos corps tout entiers, pour arrêter le génocide à Gaza et ouvrir la voie à une paix durable ».

Il a ajouté que la Turquie avait fait entendre sa voix contre les atrocités commises à Gaza depuis le premier jour.

Commentant la situation critique des Palestiniens de Gaza, marquée par la guerre d'Israël, il a déclaré : « Lorsque nous voyons des enfants faire la queue dans les rues de Gaza, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'un problème de santé publique : Lorsque nous voyons des enfants faire la queue pendant des heures sous la pluie et dans la boue, pieds nus, pour un bol de soupe, notre cœur se brise. Quiconque a un cœur et non une pierre dans le corps peut-il rester silencieux face à une telle tragédie ? »

Réitérant sa solidarité avec les Palestiniens de Gaza, le président Erdogan a exprimé son profond sentiment d'appartenance aux opprimés, tout en fustigeant les alliés d'Israël pour leur soutien à la guerre menée par Tel-Aviv à Gaza.

« La douleur des peuples opprimés de Gaza, de Palestine et du Liban est notre douleur à tous, et il devrait en être ainsi. Le consentement à l'oppression est une oppression. Celui qui se tient aux côtés de l'oppresseur partage également son oppression », a-t-il déclaré.

Tout en commentant le passé magnanime de la Turquie, il a exprimé l'impartialité de sa nation à soutenir les opprimés. « Nous sommes une nation qui, historiquement, a ouvert ses portes à toute personne soumise à l'oppression, qu'elle soit juive ou chrétienne. Dans notre monde d'esprit, ni l'identité de l'opprimé ni la croyance de l'oppresseur ne sont prises en compte ».

Se référant à la guerre brutale d'Israël contre Gaza, le président turc a espéré qu'il soit mis fin à ce qu'il a qualifié de pure folie.

« Nous souhaitons et espérons que cet état de folie qui a transformé notre région en une mer de sang depuis exactement 420 jours prenne enfin fin ».

Tout en commentant l'importance des mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale à l'encontre du Premier ministre israélien, il a déclaré que les actions de la plus haute juridiction des Nations unies étaient importantes pour mettre un terme à l'effusion de sang.

« Avant que les conditions hivernales ne s'aggravent, avant que d'autres sangs innocents ne soient versés, avant que d'autres mères et pères pleurent leurs enfants, avant que d'autres enfants deviennent orphelins, et avant que la confiance dans les institutions internationales ne soit davantage entamée », a-t-il indiqué en concluant son message, espérant que plus aucun sang ne soit versé à Gaza.

Le président a également réitéré la nécessité d'un cessez-le-feu urgent et durable à Gaza.

« En bref, un cessez-le-feu durable devrait être établi à Gaza dès que possible avant que l'humanité, avec ses institutions et ses valeurs, ne perde encore plus d'altitude. La Turquie a défendu ce point de vue dès le premier jour et reste sur la même position aujourd'hui ».