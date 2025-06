L’ex président sénégalais Macky Sall, élu député à l’issue des Législatives anticipées du 17 novembre 2024, ne va pas siéger à l’assemblée nationale.

« Conformément à l'engagement que j'avais pris à ce sujet, je démissionnerai de mon mandat de député à l'ouverture de la prochaine législature, afin qu'il en soit tiré les conséquences de droit », a indiqué vendredi Sall par voie de communiqué diffusé sur X (ex Twitter).

« Je réitère également toutes mes félicitations au peuple sénégalais pour son attachement indéfectible à la tradition démocratique de notre pays et aux valeurs de paix et de stabilité qui fondent notre vivre ensemble. C'est dans l'esprit de cette vitalité démocratique et des valeurs qui la sous-tendent que j'avais accepté de diriger la liste de la coalition Takku Wallu Sénégal », a poursuivi Sall.

La coalition Takku-Wallu Sénégal dont Sall a dirigé la liste à ces joutes est arrivée en 2ème position avec 531 mille 466 voix (14.67 % des suffrages) pour un total de 16 sièges dont 8 sur la proportionnelle à laquelle le président Sall a compéti.

Selon la réglementation en vigueur, il sera remplacé par le député homme suivant l’ordre de la liste proportionnelle dressée sur la base de la parité homme-femme.

En 2017, son prédécesseur à la tête de l’état, Abdoulaye Wade (2000-2012) avait lui aussi renoncé à son siège de député à l’issue des Législatives.

Selon plusieurs analystes, la participation de Macky Sall aux Législatives était motivée par son ambition de priver le nouveau régime d’une majorité parlementaire, que le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko voulaient pour matérialiser leurs promesses de campagne, notamment en ce qui concerne la reddition des comptes.

Avec 1.9 million de voix (54.9% des suffrages), le camp présidentiel a remporté 130 sièges sur les 165 en jeu dans le cadre des Législatives anticipées faisant suite à la dissolution du parlement le 12 septembre.

La session inaugurale de la nouvelle législature se tient le 2 décembre d’après un décret du président de la république publié mercredi.

