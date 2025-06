Le bilan des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles dans l'est de l'Ouganda s'élève à 19 morts après la découverte par les secouristes de quatre nouveaux corps, alors que plus de 100 personnes sont toujours portées disparues, a déclaré la police vendredi.

Les glissements de terrain ont touché plusieurs villages, notamment Masugu, Namachele, Natola, Namagugu et Tagalu dans le sous-comté de Buluganya, dans le district de Bulambuli.

Les habitants creusent dans la boue à l'aide de houes à main et d'autres outils élémentaires à la recherche d'êtres chers disparus.

La police affirme que les secouristes travaillent sans relâche pour apporter de l'aide et du soutien aux personnes touchées.

Dans une déclaration antérieure, la police a indiqué que les opérations de secours étaient entravées par des routes impraticables, qui empêchent les véhicules, y compris les ambulances et les chargeurs de roues, d'atteindre le lieu de l'accident.

La Société de la Croix-Rouge ougandaise a indiqué qu'au moins 45 maisons ont été complètement ensevelies, tandis que d'autres ont été partiellement endommagées. La zone touchée s'étend sur environ 50 hectares, avec des maisons et des terres agricoles qui s'étalent en pente.

Le pays d'Afrique de l'Est a été frappé par des précipitations exceptionnellement fortes depuis octobre, qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain à grande échelle dans différentes parties du pays.

Dans un message publié jeudi en fin de journée, la Première ministre Nabbanjah Robinah a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Elle a déclaré que des solutions à moyen et long terme avaient été élaborées pour prévenir de telles catastrophes, et a appelé les dirigeants locaux et les habitants des zones sujettes aux catastrophes à travers le pays à collaborer avec le gouvernement pour éviter que de tels événements ne se reproduisent à l'avenir.

