Les Namibiens ont voté samedi au dernier jour d'une élection prolongée de manière controversée après un chaos électoral.

Les autorités électorales ont prolongé le vote jusqu'à samedi pour les élections présidentielles et législatives, après que le jour initial de l'élection, mercredi, a été entaché par des défaillances logistiques et techniques qui ont entraîné des files d'attente de plusieurs heures, que certains électeurs ont fini par abandonner.

Samedi, des centaines de personnes ont fait la queue devant l'unique bureau de vote de la capitale Windhoek, où quelque 2 500 électeurs avaient voté vendredi.

Sielfriedt Gowaseb, 27 ans, a réussi à voter en moins de 30 minutes samedi, mais a critiqué les dispositions prises.

"Ils auraient dû installer au moins un autre bureau de vote là où vit la majorité des Namibiens. Nous aurions eu besoin de plus de bureaux, dont un dans la banlieue. La plupart des Namibiens ne vivent pas dans le quartier central des affaires", a-t-il déclaré.

L'opposition namibienne espère mettre fin à 34 ans de règne de l'Organisation populaire du Sud-Ouest africain (SWAPO).

La SWAPO gouverne la Namibie depuis qu'elle a obtenu son indépendance de l'Afrique du Sud de l'apartheid en 1990.

« Il aurait été utile d'ouvrir plus de 36 bureaux de vote... chaque circonscription devrait avoir au moins un bureau de vote ouvert pour accueillir tout le monde. Chaque électeur ne devrait rester qu'une demi-heure à une heure dans la file d'attente et l'ensemble du processus de vote ne devrait pas durer plus de 15 minutes », a déclaré Hishoono.

La candidate de la SWAPO, la vice-présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah, âgée de 72 ans, pourrait devenir la première femme à diriger le pays si elle est élue.

La Commission électorale de Namibie (ECN) a admis des défaillances dans l'organisation du scrutin, notamment une pénurie de bulletins de vote et la surchauffe des tablettes électroniques utilisées pour enregistrer les électeurs.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp