Abdulwasiu Hassan

« Up NEPA » est une expression nigériane transmise de génération en génération, qui exprime de manière succincte l'ironie d'une alimentation électrique irrégulière dans un pays riche en énergie.

Si vous entendez cette expression dans le pays le plus peuplé d'Afrique, cela ne peut signifier qu'une seule chose : que le tourment familier d'une panne d'électricité a pris fin, du moins pour le moment.

Cet acronyme de la défunte National Electric Power Authority a trouvé sa place dans un documentaire du même nom réalisé en 2024 par le réalisateur-scénariste Ishaya Bako, qui retrace l'histoire de l'électricité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et les tribulations de 200 millions d'habitants qui tentent de s'accommoder de son inconstance.

Récemment, pendant plus d'une semaine, près de la moitié du Nigeria a été plongée dans l'obscurité après que des terroristes présumés ont vandalisé les lignes de transmission vers les États du nord du pays.

Cet événement a non seulement interrompu la vie des habitants et des entreprises de la région, mais il a également mis en lumière la réalité d'un événement quotidien dans une partie ou l'autre du pays.

Les chiffres ne mentent pas

Le Nigeria se classe au dixième rang mondial en termes de réserves prouvées de pétrole et au huitième rang en termes de réserves prouvées de gaz.

Si l'on ajoute à cela le potentiel du pays en matière d'exploitation de l'énergie solaire, il ne devrait logiquement y avoir aucune raison pour que les citoyens souffrent de coupures fréquentes.

Pourtant, depuis des années, le Nigeria peine à fournir une électricité stable à ses citoyens.

Anna Bjerde, directrice générale des opérations de la Banque mondiale, note que le Nigeria compte le plus grand nombre de personnes privées d'accès à l'électricité parmi toutes les nations souffrant de ce fléau.

« Plus de 85 millions de personnes - plus de 4 Nigérians sur 10 - sont privées d'électricité », écrit-elle dans un récent billet de blog. « Le fait que le Nigeria, une puissance économique dotée d'un énorme potentiel solaire, présente le plus grand déficit d'accès à l'électricité au monde est une réalité choquante. »

Des promesses non réalisées

Des générations de Nigérians se sont habituées au manque de fiabilité de l'approvisionnement en électricité, bien que les gouvernements successifs n'aient pas tenu leur promesse de mettre fin au problème pour de bon.

Parmi les efforts entrepris par les gouvernements pour résoudre le problème de l'insuffisance de l'approvisionnement en électricité dans le pays, on peut citer les investissements dans les centrales hydroélectriques, les centrales au gaz et les centrales solaires.

Outre ces investissements, le pays a connu plusieurs réformes visant à rendre le secteur plus efficace.

De la privatisation des compagnies de distribution d'électricité à la déréglementation complète du secteur pour attirer les investissements étrangers, rien n'a fonctionné.

Afin de rendre le secteur de l'électricité plus attractif pour les investisseurs, le gouvernement nigérian a augmenté les tarifs pour les consommateurs qui consomment le plus d'électricité - les clients de la bande A.

« Pour relancer ce secteur, le gouvernement doit dépenser au moins 10 milliards de dollars par an au cours des dix prochaines années. L'infrastructure est nécessaire à la stabilité du secteur, mais le gouvernement ne peut pas se permettre de telles dépenses », a déclaré Adebayo Adelabu, ministre nigérian de l'électricité, à une commission parlementaire.

« Nous devons donc rendre ce secteur attrayant pour les investisseurs et les prêteurs. Et la seule façon de le rendre attractif est de fixer des prix commerciaux », a-t-il expliqué.

Les clients de la tranche A, qui doivent supporter le poids d'une tarification concurrentielle, font valoir qu'il n'est pas logique de leur faire payer une prime alors que l'approvisionnement en électricité a diminué.

Effondrement du réseau

Le Nigeria produit environ 6 000 mégawatts d'électricité pour 200 millions d'habitants, ce qui fait pâle figure en comparaison des 48 000 mégawatts de l'Afrique du Sud pour une population d'environ 60 millions d'habitants.

Les experts attribuent l'effondrement fréquent du réseau électrique du pays à la faiblesse abyssale de la production et de la distribution d'électricité.

« Une perte soudaine de production peut déstabiliser le système et entraîner l'effondrement du réseau », a indiqué à TRT Afrika le Dr Abubakar Ibrahim, fondateur d'Enpower Energy Consult Africa.

Il a identifié le vandalisme des lignes de transmission et le vieillissement des infrastructures, y compris les transformateurs et autres composants du réseau, comme étant responsables du marasme dans lequel se trouve le secteur de l'électricité.

« Les statistiques montrent que de janvier 2024 à aujourd'hui, 66 tours de transmission ont été vandalisées à travers le Nigeria, la plus récente étant la ligne 330KV Lokoja-Gwagwalada le 9 novembre. Trois pylônes ont été vandalisés et les conducteurs en aluminium ont été emportés », a expliqué Ibrahim.

La voie de sortie

Bjerde estime que le pays doit sans tarder se concentrer sur ses ressources en énergies renouvelables pour redresser la situation.

« Les gouvernements, à commencer par le Nigeria, doivent prendre l'initiative de lancer la révolution de l'énergie propre par le biais de réformes et de cadres politiques et réglementaires stables, soutenus par des financements concessionnels susceptibles d'attirer de grandes quantités de fonds privés », a-t-elle suggéré.

La production d'électricité ayant été déréglementée au Nigeria, l'obstacle réglementaire est au moins écarté.

Cependant, pour des consultants en énergie comme le Dr Ibrahim, la solution va au-delà d'une révolution de l'énergie propre. « Il est nécessaire de moderniser le réseau, d'améliorer la maintenance et de décentraliser la production d'électricité grâce à des investissements dans les énergies renouvelables », a-t-il confié à TRT Afrika.

Les sources renouvelables comme le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité, qui sont abondantes dans le nord du pays, peuvent soulager la pression sur le réseau national et améliorer la fiabilité.

Les plus de 85 millions de Nigérians privés d'électricité espèrent que les efforts renouvelés pour trouver une solution durable ne se solderont pas par un nouveau coup d'épée dans l'eau.

