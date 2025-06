Les autorités du Nigeria, l'un des principaux producteurs de pétrole en Afrique, ont saisi 1,2 million de litres de pétrole volé, a déclaré un responsable dimanche.

Le lieutenant-colonel Danjuma Jonah, directeur adjoint par intérim des relations publiques de l'armée, 6e division, a annoncé que les opérations militaires en cours contre les trafiquants de pétrole dans le delta du Niger, la principale région productrice de pétrole du pays, progressaient de manière significative.

Jonah a indiqué que 56 raffineries de pétrole illégales avaient été détruites au cours de ces opérations.

En outre, 17 contrebandiers de pétrole ont été arrêtés et 20 bateaux utilisés pour les opérations de contrebande ont été saisis.

Le vol de pétrole est depuis longtemps un problème important au Nigeria, qui affecte gravement l'économie du pays.

Le sénateur nigérian Ned Nwoko a révélé précédemment que le pays avait subi plus de 3 milliards de dollars de pertes en 2023 en raison de l'incidence croissante des vols de pétrole et des attaques d'oléoducs.

Le Nigeria abrite environ 37 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole, soit 3,1 % des réserves mondiales.

Le pays se classe parmi les 15 premiers producteurs de pétrole au monde et est le huitième plus grand détenteur de réserves de pétrole au monde ainsi que le sixième plus grand exportateur de pétrole brut.

Cependant, la région du delta du Niger, riche en pétrole, continue de souffrir de sabotage, d'activités de groupes armés et d'incidents tels que des enlèvements et des conflits, ce qui complique encore les efforts visant à sécuriser les infrastructures pétrolières du pays.

