À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, les responsables africains de la santé se sont engagés à intensifier les interventions en matière de soins de santé visant à réduire les nouvelles infections par le VIH.

Cette journée a été placée sous le thème mondial "Take the rights path : Ma santé, mon droit", soulignant le lien entre les droits de l'homme et l'accès aux soins de santé.

Le ministre rwandais de la santé, Sabin Nsanzimana, a déclaré que si le pays a bien progressé dans l'atténuation de l'impact du VIH, en réduisant les nouvelles infections de 70 % et les décès liés au sida de 60 % depuis 2010, le sida reste un grave problème de santé.

"Il y a près de 10 nouvelles infections par le VIH au Rwanda chaque jour. Ce n'est pas un petit nombre. Et la plupart du temps, il s'agit de jeunes âgés de 18 à 20 ans. Cela signifie que nous avons beaucoup de travail à faire", a précisé Nsanzimana dimanche.

"Au cours des prochains mois, nous devrions nous concentrer sur les domaines dans lesquels nous pouvons avoir un impact important. La première chose à faire est de s'assurer que les jeunes sont bien informés, et la communication est essentielle", a-t-il ajouté.

Au Kenya, la Journée mondiale du sida a été marquée au stade national de Nyayo par un appel à l'action et un engagement renouvelé en faveur de l'élimination du VIH en tant que menace pour la santé publique.

Dans une déclaration, la secrétaire d'État à la santé, Deborah M. Barasa, a souligné le rôle crucial des hommes et des garçons dans la lutte contre le VIH, les exhortant à lutter contre la stigmatisation, à promouvoir des comportements favorables à la santé et à diriger les efforts de la communauté.

"La lutte contre le VIH est un effort collectif, et les hommes et les garçons doivent être les champions du changement", a-t-elle déclaré.

Le Kenya a réalisé des progrès significatifs dans sa lutte contre le VIH, 98 % des adultes vivant avec le VIH recevant un traitement d'ici à la fin de 2023 et 97 % atteignant la suppression virale, selon les données officielles.

Les nouvelles infections par le VIH ont chuté de 83 % au cours de la dernière décennie, tandis que les décès liés au sida ont diminué de 64 %.

La prévalence du VIH au Kenya est de 3,3 %.

Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique, a déclaré que le VIH est un problème de santé complexe, indissociable de facteurs sociaux tels que la pauvreté et l'inégalité entre les sexes, et compliqué par la stigmatisation et la discrimination.

La protection des droits de l'homme est essentielle pour parvenir à une prise en charge universelle du VIH, a-t-elle ajouté.

Selon l'OMS, l'égalité d'accès aux outils de prévention et à l'éducation est essentielle pour enrayer les nouvelles infections, tandis que la stigmatisation et la discrimination sapent la lutte contre le sida.

Sept pays africains ont atteint les objectifs 95-95-95 de l'ONUSIDA en matière de VIH, une référence mondiale pour mettre fin au VIH en tant que menace pour la santé publique d'ici à 2030.

Ces objectifs visent à garantir que 95 % des personnes séropositives connaissent leur statut sérologique, que 95 % des personnes qui connaissent leur statut sérologique suivent une thérapie antirétrovirale et que 95 % des personnes qui suivent une thérapie antirétrovirale maintiennent une charge virale indétectable afin de réduire la transmission ultérieure.

La petite nation d'Afrique australe d'Eswatini, autrefois confrontée à l'une des pires épidémies de VIH au monde, fait partie des pays qui ont atteint l'objectif mondial en matière de VIH.

Le premier ministre de l'Eswatini, Russell Dlamini, a déclaré que le royaume s'efforcerait de placer les droits de l'homme au premier plan dans la lutte contre le VIH/sida, tout en préservant les acquis.

« Je souhaite réaffirmer que l'Eswatini continuera à s'engager sur le thème de cette année et à veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans l'accès aux services de prévention, de traitement, de soins et de soutien en matière de VIH », a-t-il déclaré à Mahlangatja, dans le district de Manzini, où s'est déroulée la commémoration nationale.

La région Afrique a obtenu une note globale de 90-82-76, selon l'OMS.

En Ouganda, la ministre de la santé, Jane Ruth Aceng, s'est inquiétée du nombre élevé de nouvelles infections par le VIH enregistrées chaque année dans le pays, ce qui pourrait entraver l'objectif de l'Ouganda de mettre fin au sida d'ici à 2030.

« Les nouvelles infections par le VIH et les décès liés au sida ont été réduits. Cependant, ils ne diminuent pas assez rapidement pour nous permettre d'atteindre les objectifs que nous espérions obtenir en 2025, ce qui signifie également que le pays risque de ne pas atteindre l'objectif de mettre fin au sida d'ici 2030 », a-t-elle déclaré lors d'une commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le sida dans le district de Buyende, dans l'est de l'Ouganda.

Elle a également indiqué que la riposte au VIH est largement financée par les donateurs, mais que les changements de priorités ont entraîné une réduction des fonds.

Les contributions financières à la riposte du principal donateur du pays, le Plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR), ont diminué, passant de 426 millions de dollars pour l'exercice 2022/2023 à 388 millions de dollars pour l'exercice 2023/2024, après que l'Ouganda a promulgué la loi contre l'homosexualité en mai 2023.

