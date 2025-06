Le directeur de communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a mis en garde contre une crise mondiale de la justice exacerbée par l'impérialisme des médias et le fascisme numérique, un déséquilibre propagé et institutionnalisé par les entreprises médiatiques occidentales.

S'exprimant lors du symposium sur les droits d'auteur et l'intelligence artificielle dans les médias, Altun a souligné que ces entreprises "exploitent les contenus d'information originaux et les sources d'information mondiales, en les diffusant dans les formats de leur choix pour générer d'importants profits" et créent ainsi une concurrence déloyale dans le secteur des médias.

"C'est précisément pour cette raison que la communication intercommunale est asymétrique et ne fonctionne pas comme une relation entre égaux" a-t-il ajouté.

Altun a préconisé la protection des contenus d'information par les lois sur les droits d'auteur afin de préserver leur originalité et a suggéré la mise en œuvre d'une loi moderne sur le droit d'auteur numérique afin de relever des défis constitués notamment par les "fake news" et la désinformation qui sapent également les valeurs démocratiques.

Les dangers de l'IA

Le directeur de communication de la présidence a également attiré l'attention sur le rôle croissant de l'intelligence artificielle dans les médias, en soulignant les dangers des violations de la vie privée, de la surveillance, des "deepfakes" et de la désinformation.

Il a averti que le plus grand risque dans le paysage médiatique en évolution piloté par l'IA est la priorisation du contenu qui favorise le sensationnalisme et la désinformation aux dépens du journalisme authentique, transformant les articles axés sur l'appât à clics en documents de référence.

Notant que les technologies de l'IA influencent les voix qui sont amplifiées et les récits qui sont privilégiés, Altun a préconisé une approche prudente et centrée sur l'humain. "Nous nous efforçons d'utiliser l'intelligence artificielle au service de la vérité", a-t-il ajouté.

Face au développement rapide et continu des outils de l'IA, le responsable turc a mis en exergue le défi croissant que représente la distinction entre les contenus générés par l'humain et ceux générés par l'IA.

Il a appelé à une vigilance constante face aux nouvelles questions qui se posent dans le domaine du droit d'auteur et a préconisé des solutions locales pour lutter contre les risques d’une telle évolution du paysage médiatique.

