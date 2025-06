Les prix des carburants à la pompe au Cameroun devraient augmenter à nouveau l'année prochaine, le gouvernement prévoyant de nouvelles réductions des subventions conformément aux recommandations du Fonds monétaire international (FMI).

Depuis des années, le FMI exhorte le pays d'Afrique centrale à réduire les subventions aux carburants. Il s'agirait de la troisième réduction depuis que Yaoundé a commencé à prendre des mesures au début de l'année dernière.

La dernière mesure en date réduirait la subvention de plus de 90 %, passant de 263 milliards de francs CFA (424 millions de dollars) à 15 milliards de francs CFA (24 millions de dollars), selon un projet de loi de finances pour 2025 présenté dimanche.

Cette mesure devrait plaire aux investisseurs, qui réclament depuis longtemps des réformes, mais elle se heurtera à l'opposition des consommateurs qui luttent déjà contre l'augmentation du coût de la vie au Cameroun.

Pression inflationniste

Jean Cedric Kouam, directeur des affaires économiques au Nkafu Policy Institute, basé à Yaoundé, a déclaré que la hausse des prix du carburant pourrait accroître la pression inflationniste à court terme, mais qu'elle pourrait avoir des effets bénéfiques à long terme.

« Si la réduction des subventions aux carburants peut poser des problèmes à court terme pour les consommateurs et les entreprises, elle pourrait également présenter des avantages à long terme en permettant au gouvernement d'utiliser les ressources plus efficacement et en encourageant des pratiques de consommation d'énergie plus durables », a déclaré M. Kouam à l'agence Reuters lundi.

L'année dernière, le gouvernement a mis en place des mesures visant à atténuer l'impact de la hausse des prix des carburants, notamment en augmentant les salaires de la fonction publique, en augmentant le salaire minimum et en plafonnant le coût du gaz domestique.

Il n'était pas clair si de nouvelles mesures seraient introduites l'année prochaine.

L'économie devrait croître

Le Premier ministre Joseph Dion Ngute a déclaré dans un discours prononcé dimanche soir devant l'Assemblée nationale que l'économie camerounaise devrait croître de 4,1 % l'année prochaine, contre 3,8 % l'année dernière, grâce aux secteurs de l'agriculture, des mines et de la sylviculture.

Il a également déclaré que l'inflation tomberait de 5 % à 4 %.

