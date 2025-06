La National Inland Waterways (NIWA) a confirmé que l'accident de bateau survenu dans l'État du Niger, dans le nord du Nigeria, le week-end dernier, a coûté la vie à plus de 22 personnes.

Le chef du département des médias de la NIWA, Suleman Makama, a déclaré que les personnes décédées, originaires de l'État de Kogi, se rendaient au marché de l'État de Niger lorsque le bateau a chaviré le long des sections Dambo-Ebuchi du fleuve Niger, tuant un nombre de femmes qui n'a pas encore été déterminé.

Les médias locaux ont indiqué que la gestion des urgences de l'État du Niger avait confirmé que 22 passagers avaient péri dans l'accident survenu sur le fleuve Niger.

Les rapports indiquent que le bateau chaviré naviguait de la communauté d'Ebe dans l'État de Kogi au marché de Katcha dans l'État du Niger avec 50 passagers à bord et que 22 corps ont été récupérés, tandis que huit personnes ont été sauvées vivantes

Le directeur général de NIWA, Bola Oyebanji, a accusé les erreurs humaines, les drogues et la désobéissance aux règles et règlements d'être les principales causes des accidents de bateau survenus au cours des trois dernières années.

Oyebanji a affirmé que la NIWA s'engageait à assurer la sécurité des Nigérians qui utilisent le transport par voie d'eau.

Les accidents de bateau sont fréquents au Nigeria, souvent dus à une surcharge des bateaux, à des conditions météorologiques défavorables, ou à des erreurs de l'équipage.

En octobre, plus de 150 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont trouvé la mort lorsqu'un bateau en bois transportant près de 300 personnes a chaviré sur le fleuve Niger en amont du barrage de Jebba, selon les autorités locales.

