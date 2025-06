L'armée malienne a annoncé lundi avoir tué plusieurs commandants de groupes terroristes lors d'une opération dans la ville de Tinzaouaten, au nord de la région instable de Kidal.

L'opération menée dimanche a permis de neutraliser plusieurs membres de haut rang du réseau terroriste opérant dans le nord du Mali, selon le communiqué de l'armée.

"Ces terroristes étaient impliqués dans plusieurs attaques ciblées contre les civils et les FAMa (Forces armées maliennes), entravant leur mission de sécurisation de la région de Kidal", indique le communiqué.

Le communiqué indique également que Tinzaouaten a servi de base stratégique pour la planification et l'exécution d'actions préjudiciables à la sécurité de la région.

Boubacar Bocoum, analyste politique au Centre d'études stratégiques SENE, a commenté ce développement en disant : "Il y a une crainte de la création d'un autre État comme (celui recherché par) le Polisario. Avec la récente dissolution de plusieurs groupes armés, il y a une tendance à créer une nouvelle entité".

"Le succès de cette opération démontre la détermination de l'armée malienne à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et à renforcer la sécurité nationale", a-t-il ajouté.

Le Mali, tout comme ses voisins du Sahel, le Burkina Faso et le Niger, est confronté à des attaques régulières, qui ont fait des milliers de victimes et déplacé un nombre encore plus important des personnes.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont depuis des mois annoncé leur retrait du bloc régional ouest-africain de la CEDEAO, ont intensifié leur lutte contre l'insurrection, affirmant que l'un des principaux objectifs de l'Alliance des États du Sahel est de protéger les trois pays contre le terrorisme.

Le Mali avait également réussi à reprendre des villes clés, notamment Kidal dans le nord-est, qui étaient auparavant sous le contrôle des séparatistes touaregs.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp