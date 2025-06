Les forces de police nigérianes ont réussi à démanteler un important réseau international de cybercriminels opérant dans le pays, ont annoncé les autorités.

Dans un communiqué publié lundi, les forces de police ont indiqué qu'une coordination conjointe entre plusieurs agences chargées de l'application de la loi avait conduit à l'arrestation de "113 ressortissants étrangers" soupçonnés d'être impliqués dans une série de cyber-crimes, notamment des fraudes sur Internet et des escroqueries marketing.

"Le Centre national de lutte contre la cybercriminalité de la police nigériane (NPF-NCCC) a traduit les 113 ressortissants étrangers devant la Haute Cour fédérale siégeant à Abuja pour répondre à de graves accusations, notamment de fraude informatique, d'accès illégal à des données, d'escroquerie marketing, de blanchiment d'argent, de conspiration et d'immigration illégale", indique le communiqué signé par le responsable des relations publiques de la police, Olumuyiwa Adejobi.

La police n'a pas précisé la nationalité des suspects qui ont été arrêtés le 3 novembre 2024 dans la capitale, Abuja.

Parmi les objets récupérés figurent des ordinateurs portables, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs de bureau, des serveurs de grande capacité, des drones, du matériel informatique spécialisé, des passeports internationaux, des cartes d'identité et des documents de voyage.

La police a noté que "l'ampleur et la sophistication de l'opération soulignent la menace mondiale croissante que représentent les syndicats de cybercriminels opérant au-delà des frontières".

Les suspects ont également été inculpés de trafic d'êtres humains et de migration illégale, a ajouté la police.

Les autorités ont déclaré qu'elles collaboraient avec les organismes internationaux chargés de l'application de la loi pour "traquer et poursuivre les cybercriminels, lutter contre la cybercriminalité et d'autres formes d'activités criminelles transnationales, et veiller à ce que les auteurs soient tenus pour responsables en vertu de la loi nigériane".

