Le Soudan a annoncé mardi 1 205 décès dus au choléra et 44 729 cas d'infection depuis le mois d'août dans ce pays déchiré par la guerre.

Les cas de choléra ont été enregistrés dans 11 États sur 18, dont Khartoum, Al-Jazirah, Al-Qadarif, Kassala, Nil River, Northern State, White Nile et Sennar, a précisé le ministère.

Début août, le Soudan a déclaré que le choléra était une épidémie dans le pays.

Le choléra, une maladie bactérienne généralement transmise par de l'eau contaminée, provoque de graves diarrhées et une déshydratation et peut être fatal en quelques heures s'il n'est pas traité.

Depuis avril 2023, le Soudan est ravagé par des combats entre l'armée et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (RSF).

Les combats ont fait plus de 20 000 morts et déplacé plus de 14 millions de personnes, selon les estimations des Nations unies et des autorités locales.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp