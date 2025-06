Par Susan Mwongeli et Emmanuel Onyango

Les espoirs sont déçus et les familles se concentrent sur la survie alors que la pire crise humanitaire au monde continue de se dérouler au Soudan.

Une course contre la montre est engagée pour empêcher l'un des plus grands pays d'Afrique d'atteindre un point de basculement, et les dangers d'un effondrement semblent sous-estimés, selon les experts.

"Les belligérants ont déjà décidé qu'ils allaient en finir sur le champ de bataille, ce qui est très difficile", a déclaré à TRT Afrika Tighisti Amare, directeur adjoint du programme africain à Chatham House.

"La situation humanitaire est sans précédent et ne reçoit pas l'attention qu'elle devrait recevoir, compte tenu de son ampleur et de sa complexité", a-t-elle ajouté.

Il n'y a pas encore de signe de fin des hostilités dans une guerre qui ravage le pays depuis avril 2023. Les récentes avancées de l'armée régulière ont permis de reprendre des villes clés aux forces paramilitaires, les Forces de soutien rapide (FSR).

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 11 millions de personnes, dont 3,1 millions ont fui le pays, selon les chiffres de l'ONU.

La méfiance entre les dirigeants des parties belligérantes a fait échouer les accords de cessez-le-feu, tandis que les tentatives de médiation ont échoué. Et ce, malgré les appels internationaux à la cessation des hostilités et à l'ouverture des voies de passage pour l'aide humanitaire, qui fait cruellement défaut.

Faire pression

"Il est très difficile de voir qui seraient les bonnes personnes, les bons pays, pour servir de médiateurs dans cette guerre. La dernière en date, à Genève, a échoué, alors qu'elle demandait la cessation des hostilités dans l'ensemble du pays et l'intensification de l'aide humanitaire", observe Amare.

La voie à suivre pour résoudre le conflit n'est pas encore claire, mais les experts suggèrent qu'une étape clé pour progresser est de contrôler les bailleurs de fonds extérieurs qui ont fourni des armes et d'autres formes de soutien aux parties belligérantes.

En septembre, les Nations unies ont déclaré que "certains prétendus alliés des parties facilitent le massacre au Soudan", sans nommer les pays ou les parties concernés.

"Certaines mesures peuvent être prises, notamment le niveau de pression exercé sur les pays qui vendent encore des armes aux deux factions belligérantes", a déclaré Amare.

"Il faut également exercer une pression plus forte sur certains acteurs régionaux qui travaillent en étroite collaboration avec l'une ou l'autre des parties pour tenter d'amener les deux parties à la table de médiation", a-t-elle ajouté.

Dans le contexte de la concurrence géopolitique pour l'influence au Soudan, les experts avertissent que peu d'attention a été accordée à l'engagement des civils afin d'établir un processus politique.

Crise humanitaire

Le conflit a provoqué une famine et des maladies aiguës dans tout le pays. Près de 26 millions de personnes, soit environ la moitié de la population, sont menacées de famine massive dans ce que les Nations unies considèrent comme la pire crise humanitaire de mémoire récente.

Alors que le nombre de personnes tuées dans les affrontements est estimé à environ 27 000, selon le projet Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) - un groupe de surveillance des crises cité par les Nations unies - les observateurs affirment que le nombre de morts pourrait être beaucoup plus élevé en raison de l'effondrement du système de soins de santé dans le pays.

La Turquie fait partie des pays qui mènent les efforts pour envoyer de l'aide humanitaire au Soudan, en livrant des fournitures cruciales.

Une paix juste

"Nous sommes très reconnaissants à la Turquie, qui s'est faite la championne de l'aide humanitaire. Ils ont envoyé plus de trois navires en très peu de temps, ce qui représente plus de 8 000 tonnes de matériel médical, de nourriture et d'abris", a apprécié Nadir Yousif Eltayeb, ambassadeur du Soudan auprès de la Turquie, à TRT Afrika.

"Mais je pense qu'il y a encore un fossé car plus de 8 millions de personnes sont déplacées."

Il a indiqué que le Conseil de souveraineté transitoire du Soudan, dirigé par le général Abdul Fatah al-Burhan, était "très sincère et très sérieux" dans sa volonté de trouver une solution durable et pacifique.

Mais il doit s'agir d'une paix "fondée sur la justice", ce qui témoigne de l'ambition de demander des comptes aux combattants de la RSF.

"Nous sommes très désireux de parvenir à cette paix le plus rapidement possible. Mais la communauté internationale devrait condamner cette milice en tant que milice terroriste, qui a commis de nombreuses actions illégales", a-t-il déclaré.

Les forces paramilitaires de soutien rapide ont également déclaré à plusieurs reprises qu'elles étaient prêtes à dialoguer avec l'armée pour mettre fin à la guerre.

Cependant, la violence continue de s'intensifier, alimentant les craintes quant à l'avenir du peuple soudanais, notamment des femmes et des enfants innocents, qui paient le plus lourd tribut.

