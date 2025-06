Par Gokhan Batu

La réélection de Donald Trump à la présidence le 5 novembre 2024 ne devrait pas modifier son soutien indéfectible à Israël. Toutefois, il est peu probable que ses relations avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou soient aussi harmonieuses que lors de son premier mandat. Après tout, ni le Moyen-Orient, ni Israël, ni Netanyahou lui-même n'ont changé depuis que Trump a quitté ses fonctions.

Dans un contexte de tensions accrues dans les relations entre les États-Unis et Israël, Netanyahou a dû relever de nombreux défis avec l'administration Biden depuis janvier 2023, qu'il s'agisse du projet de loi sur la réforme judiciaire ou des colonies illégales en Cisjordanie occupée. Au cours de cette période, il a résisté avec succès aux pressions des démocrates et, parfois, a utilisé efficacement cette résistance comme un outil de stratégie politique intérieure.

Toutefois, si l'on se base sur le style de leadership de Trump au cours de son premier mandat, on peut affirmer que Netanyahou pourrait avoir du mal à maintenir la même trajectoire. En outre, ce n'est qu'une fois le conflit apaisé que l'on saura s'il existe encore un Netanyahou fort, capable de bloquer la politique israélienne lorsque cela est nécessaire, comme il l'a fait au cours du premier mandat de Trump. Le déficit de confiance entre les deux dirigeants apparaît également comme une question cruciale : alors que Trump contestait encore les résultats des élections de 2020, Netanyahou a félicité Biden dans un message vidéo, un geste que Trump a par la suite considéré comme un acte de déloyauté.

La force de Trump, la faiblesse de Netanyahou

Après cinq élections depuis 2018 et une période d'instabilité politique - dont une année dans l'opposition - Netanyahou est revenu au pouvoir fin 2022 en facilitant l'entrée du camp ultra-droitier du Sionisme religieux à la Knesset. Cependant, sa position reste précaire en raison des batailles juridiques en cours et de l'atteinte à son image de « Monsieur Sécurité » suite à l'attentat du 7 octobre.

Netanyahou est devenu de plus en plus sensible aux exigences de ses partenaires de coalition, dont dépend la continuité de son gouvernement, et a parfois eu du mal à gérer les divisions au sein même du Likoud.

En conséquence, Netanyahou occupe actuellement la position d'un dirigeant qui a réussi à survivre politiquement en Israël grâce à diverses manœuvres. Confronté à de nombreux défis internes, il est conscient qu'à l'approche de 2025, les pressions électorales s'accentueront et que, malgré les retards, une enquête sur les manquements à la sécurité du 7 octobre est inévitable. En outre, la vague d'activisme de l'opposition qui a commencé par des manifestations en 2023 a maintenu son élan, évoluant maintenant en un mouvement dynamique axé sur le sauvetage des otages après le 7 octobre.

Des options de politique étrangère limitées

En matière de politique étrangère, les options d'Israël se sont considérablement réduites depuis le milieu des années 2010. À l'époque, Netanyahou entretenait un dialogue efficace avec Poutine et s'engageait dans des initiatives multilatérales, telles que l'élargissement des relations avec la Chine et des projets comme l'expansion du port de Haïfa sous l'égide de la Chine. Toutefois, en partie à cause de la structure unique des relations entre les États-Unis et Israël, cette approche multilatérale n'a pas pu se développer pleinement. Après le 7 octobre, la politique étrangère israélienne est devenue beaucoup plus dépendante de Washington, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité nationale. En outre, depuis lors, l'héritage des accords d'Abraham de l'ère Trump et les efforts visant à élargir le front de la normalisation avec Israël ont subi un revers important.

Trump, en revanche, entame ce second mandat avec une position plus forte qu'en 2017, bénéficiant d'un plus grand soutien électoral et d'une position politique renforcée.

La manière dont les politiques américaines pourraient évoluer aux niveaux mondial et régional, en particulier dans les régions touchées par des crises, suscite un vif intérêt. Étant donné qu'il s'agit de son deuxième et dernier mandat, et compte tenu de l'expérience acquise au cours de la période précédente - y compris des défis tels que la pandémie de COVID-19 -, Trump semble entamer cette phase avec une position plus forte. Cette position renforcée est susceptible d'influencer son approche des politiques régionales, en mettant l'accent sur les débats entourant les guerres auxquelles il a promis de mettre fin.

En tant que dirigeant ayant précédemment collaboré avec Netanyahou, Trump a joué un rôle central dans plusieurs développements clés visant à réduire l'isolement régional d'Israël : le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan occupé en Syrie, et les accords d'Abraham. Ces actions ont sans aucun doute renforcé la position de Netanyahou et lui ont permis de consolider son pouvoir. On peut même affirmer que ces réalisations ont contribué à la capacité du Likoud à conserver un nombre substantiel de sièges parlementaires dans l'instabilité politique qui a persisté jusqu'en 2023.

Les relations personnelles complexes de Netanyahou

L'imprévisibilité de Netanyahou a fait de lui un partenaire peu fiable pour les présidents américains, en particulier lorsque les ambitions israéliennes divergent des intérêts régionaux des États-Unis. Adaptant une approche basée sur l'état des relations américano-israéliennes, Netanyahou utilise à la fois les liens positifs et les désaccords comme levier de la politique israélienne. Lorsque l'opposition des États-Unis s'accroît, il se positionne en défenseur des intérêts d'Israël, ce qui trouve un écho auprès de l'opinion publique israélienne. Lorsque les relations s'alignent, il souligne son rôle stratégique dans l'obtention de résultats favorables.

Cette double approche permet à Netanyahou de conserver sa popularité, quelle que soit la tension des relations. Par exemple, lors de sa campagne électorale de 2019, il a mis en avant sa coopération avec Biden et Poutine, et après le 7 octobre, il s'est présenté comme résolu à garantir les intérêts d'Israël, même s'il s'est heurté à Biden au sujet des pourparlers sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

A cette occasion, Netanyahou a fait plusieurs promesses à l'administration américaine, ce qui a incité Biden à annoncer un plan de cessez-le-feu. Cependant, les déclarations de Netanyahou s'opposant à certains termes de ce plan ont rapidement placé Biden dans une position difficile. De plus, Netanyahou a fait des remarques négatives à la suite de presque chaque cadre de réunion. Compte tenu du style de leadership de Trump, il est probable qu'il ait moins de tolérance pour les manœuvres complexes de Netanyahou. Les tactiques de Netanyahou, qui visent à apaiser son public national tout en retardant l'administration américaine et en sapant l'image du président, pourraient être moins bien acceptées sous le mandat de Trump.

Une promesse de mettre fin à la guerre ?

Quel que soit le gouvernement ou le président, on ne s'attend pas à une déviation significative des relations américano-israéliennes ou à une réduction du soutien des États-Unis à Israël. Toutefois, Trump n'est pas un dirigeant qui tolérerait d'être soumis au même traitement de la part de Netanyahou que Biden. En d'autres termes, si le second mandat de Trump ne sera pas nécessairement plus favorable aux Palestiniens, Netanyahou pourrait être confronté à une période plus difficile.

L'un des thèmes centraux de la campagne de Trump était de mettre fin aux guerres, et cette priorité façonnera probablement sa politique étrangère.

Compte tenu de sa prééminence dans le discours international et des attentes croissantes, l'administration Trump prendra probablement des mesures dans ce sens. La véritable question, cependant, réside dans les conditions dans lesquelles tout conflit prendrait fin, ce qui pourrait constituer un défi pour Netanyahou. Au fur et à mesure que l'impact pratique de la position de Trump sur la « fin de la guerre » se déploie, la dynamique de sa relation avec Netanyahou deviendra plus claire.

Découpler le soutien à Israël de celui de Netanyahou

Quoi qu'il en soit, Trump adoptera probablement une position difficile à l'égard de Netanyahou au cours de son nouveau mandat. Bien qu'Israël ne soit pas censé fonctionner entièrement selon les orientations américaines, on peut s'attendre à ce qu'il ressente une pression accrue.

Pour Trump, dissocier le soutien américain à Israël de celui de Netanyahou peut être une approche pragmatique, ce qui rend probable la divergence de sa rhétorique à l'égard d'Israël et de Netanyahou. Dans ce contexte, le récent remaniement de Netanyahou - qui a remplacé Gallant par Israel Katz au poste de ministre de la défense - peut être considéré comme un calibrage stratégique. Toutefois, au cours des deux prochains mois, avant l'entrée en fonction de Trump, la situation sur les deux fronts de la guerre en cours en Israël influencera naturellement le cours de ces relations. Ainsi, bien que l'on ne s'attende pas à une trajectoire positive similaire à celle du premier mandat de Trump, l'évolution du conflit sera probablement un facteur clé pour déterminer la profondeur de tout changement dans la dynamique Trump-Netanyahou.

L'auteur, Gokhan Batu, est actuellement analyste d'Israël au département des études sur le Levant de l'ORSAM (Centre d'études sur le Moyen-Orient). Ses travaux portent principalement sur la dissuasion, la guerre par procuration, la sécurité nationale israélienne et la politique régionale.@_Gokhan_Batu

Clause de non-responsabilité : Les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp