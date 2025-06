La réunion, à laquelle ont participé le président angolais Joao Lourenco, le président congolais Felix Tshisekedi et le président zambien Hakainde Hichilema, a porté sur l'initiative soutenue par les États-Unis visant à revitaliser le chemin de fer de 1 287 km.

Le corridor relie la côte atlantique de l'Angola à la RDC et à la Zambie, facilitant ainsi l'exportation de minerais tels que le cuivre et le cobalt, qui sont essentiels pour les technologies d'énergie propre.

"Les pays traversant le corridor de Lobito ont des solutions à certains des problèmes les plus difficiles du monde", a déclaré Biden.

Continuer à travailler ensemble

"Nous devons simplement continuer à travailler ensemble. Ces projets et investissements sont conçus pour avoir un impact important et respecter les normes les plus strictes pour les travailleurs, l'environnement et les communautés, parce que les États-Unis savent comment investir en Afrique".

Réfléchissant à la relation entre l'Angola et les États-Unis, il a affirmé que "l'histoire de l'Angola et des États-Unis est riche d'enseignements pour le monde entier : deux nations ayant une histoire commune dans la lutte contre l'esclavage humain, des côtés opposés de la guerre froide - et aujourd'hui, deux nations qui se serrent les coudes et travaillent chaque jour pour le bien de leurs peuples".

Le président Tshisekedi a qualifié le projet de "modèle d'intégration régionale", affirmant que son rôle dans la connexion des pays et la création d'opportunités partagées améliorera les économies dans toute l'Afrique.

Symbole d'unité

Le président Lourenco a salué le corridor comme un symbole d'unité, appelant à la collaboration pour réaliser de tels projets transformateurs avec d'autres partenaires à travers l'Afrique.

Le président Hichilema a souligné le rôle essentiel du corridor dans l'ouverture des pays et des régions à l'économie mondiale et que des partenariats comme celui du corridor de Lobito sont vitaux non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde entier.

Le corridor de Lobito vise à moderniser et à étendre le chemin de fer de la côte atlantique de l'Angola à la RDC et à la Zambie.

