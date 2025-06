La première femme élue présidente de Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a affirmé jeudi avoir "brisé le plafond de verre" dans un discours prononcé lors de sa première rencontre avec la presse depuis l'annonce de son élection.

"En tant que femme, je suis la première à admettre que mon élection à la plus haute fonction du pays a certainement brisé le plafond de verre des femmes namibiennes", a lancé l'actuelle vice-présidente de 72 ans, élue avec 57,31% des suffrages à l'issue de scrutins présidentiel et législatifs marqués par de nombreux dysfonctionnements.

La candidate du parti au pouvoir depuis l'indépendance de ce pays d'Afrique australe en 1990 a salué dans la foulée Ellen Johnson-Sirleaf, première femme présidente du continent, qui "a montré la voie" au Libéria.

Ces quelques mots en une heure et demie d'intervention sont demeurés la seule référence au premier historique qu'est son élection en Namibie.

Sans son habituel "doek" (couvre-chef local, ndlr), Netumbo Nandi-Ndaitwah a en revanche revendiqué la "légitimité constitutionnelle et morale de gouverner". Et ce même si l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats des élections - initialement prévues le 27 novembre mais prolongées deux fois et qui se sont achevées le 30 - où elle dit avoir constaté "de multiples irrégularités".

Netumbo Nandi-Ndaitwah, ministre depuis 2000, a refusé d'accabler la commission électorale quand elle a été interrogée à deux reprises sur sa gestion du scrutin: "Ils ont mené le processus à son terme", s'est-elle borné à déclarer.

Si la participation, de 76% des inscrits, a été bien plus élevée que lors de la précédente présidentielle (61%), elle a été extrêmement inégale.

Les régions d'Ohangwena et Omusati, fiefs du parti historique au pouvoir dans le nord du pays, où "NNN" a signé ses meilleurs scores (respectivement 79,7% et 82,6%), ont été marquées par des participations spectaculaires de 91% et 92%, très supérieures au reste du pays.

La région densément peuplée de Khomas, englobant la capitale Windhoek, où les dysfonctionnements ont été nombreux, n'a par exemple enregistré que 67% de participation.

"Nous sommes légitimes pour faire en sorte que le 21 mars 2025", a assuré NNN, "je prête serment".

