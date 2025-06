Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a mis fin vendredi soir aux fonctions du Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, en poste depuis octobre 2022, selon un décret lu à la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB).

‘’Le président du Faso décrète : il est mis fin aux fonctions du Premier ministre (…) Le gouvernement est dissout. Les membres du gouvernement dissout expédie les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement’’, a déclaré le Secrétaire général du gouvernement Mathias Traoré à la télévision d’Etat.

Aucune raison n’a été communiquée par le Secrétaire général du gouvernement, pour expliquer ou justifier la dissolution du gouvernement.

Apollinaire Kyélem de Tambèla, le désormais ex-Premier ministre, est avocat au Barreau du Burkina Faso et directeur du Centre de recherches internationales et stratégiques (C.R.I.S). Il est auteur de plusieurs œuvres de référence notamment ‘’Thomas Sankara et la Révolution au Burkina Faso, une expérience de développement autocentré’’.

Pour rappel, le Burkina Faso a vécu deux coups d'Etat au cours des 3 dernières années. Le premier coup d'Etat a renversé l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, fin janvier 2022, et permis au lieutenant-colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba, de prendre le pouvoir.

Lui-même a été déposé par un coup d'Etat le 30 septembre de la même année, qui a permis à Ibrahim Traoré de prendre le pouvoir amorçant une période transitoire, dont la durée a été prolongée de 5 ans à compter du 2 juillet 2024.

