Au moins 34 Palestiniens ont été tués samedi dans des frappes israéliennes à Gaza, ont déclaré les autorités sanitaires locales, alors que le Qatar pense qu'un nouvel élan dans les efforts visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est possible.

Les autorités sanitaires palestiniennes ont ajouté que des dizaines de personnes avaient également été blessées dans l'enclave samedi. Reuters n'a pas pu vérifier ces chiffres de manière indépendante.

L'armée israélienne n'a pas commenté ces frappes, signalées dans la ville de Gaza et à Rafah, dans l'immédiat.

Dans un communiqué publié samedi, Tsahal a déclaré avoir tué vendredi plusieurs combattants du Hamas qui opéraient depuis une structure dans le camp de Nousseirat, dans le centre de Gaza.

Selon les autorités sanitaires gazaouies, au moins 20 personnes, dont six enfants et cinq femmes, ont été tuées dans cette attaque.

L'envoyé de Donald Trump au Moyen-Orient s'est rendu au Qatar et en Israël pour donner le coup d'envoi à la campagne diplomatique du président américain élu en faveur d'un cessez-le-feu et d'un accord de libération d'otages avant son investiture le 20 janvier, a indiqué jeudi à Reuters une source au fait des discussions.

Le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani, a déclaré que le Qatar s'engageait avec la nouvelle administration de Donald Trump sur la question de Gaza, après avoir senti un nouvel élan pour les pourparlers sur le cessez-le-feu à la suite de l'élection américaine.

Le Hamas a fait savoir samedi qu'un accord de cessez-le-feu ne pourrait être conclu que s'il garantissait la fin de la guerre à Gaza, réaffirmant ainsi sa position de principe. Israël affirme que la guerre ne peut prendre fin qu'une fois le Hamas éradiqué.

"L'arrêt de la guerre et de l'agression est la condition de tout accord", a déclaré dans un communiqué du Hamas Mohammed Darouich, un haut responsable du groupe.

Le Hamas n'a pas nommé de nouveau dirigeant depuis qu'Israël a tué son chef, Yahya Sinouar, à Gaza le 17 octobre.

Mohammed Darouich a rencontré les ministres des Affaires étrangères turc et iranien vendredi et samedi pour discuter de l'évolution de la situation à Gaza et dans la région, selon le communiqué.

Les deux réunions se sont tenues à Doha, au Qatar, qui a annoncé plus tôt samedi que des responsables tentaient de relancer les pourparlers sur le cessez-le-feu.

"Il (Mohammed Darouich) a expliqué que le Hamas était ouvert aux propositions des médiateurs tant qu'elles servaient les intérêts de notre peuple et mettaient fin à ses souffrances", selon le communiqué.

Depuis le début de la guerre à Gaza il y a 14 mois, une grande partie de l'enclave a été dévastée et plus de 44.000 Palestiniens tués, selon le ministère de la Santé local.

