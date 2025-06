Une maladie mystérieuse signalée en République démocratique du Congo se propage principalement parmi les enfants et met en danger les personnes souffrant de malnutrition sévère, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui a envoyé des experts dans la région pour enquêter sur l'épidémie.

Dans son dernier bulletin publié dimanche soir, l'OMS indique que 406 cas de cette maladie non diagnostiquée ont été enregistrés entre le 24 octobre et le 5 décembre, dont 31 décès.

Les symptômes de la maladie, dont la cause n'a pas été établie, sont la fièvre, les maux de tête, la toux, l'écoulement nasal et les courbatures. Elle se propage dans la zone de santé de Panzi, dans la province du Kwango, au sud-ouest du Congo.

Tous les cas graves ont été signalés comme souffrant de malnutrition sévère, et la majorité des cas enregistrés étaient des enfants, en particulier ceux âgés de moins de cinq ans, a déclaré l'OMS.

"La région est rurale et isolée, et l'accès est encore plus difficile en raison de la saison des pluies en cours", a ajouté l'agence sanitaire des Nations unies. "Ces difficultés, associées à des moyens de diagnostic limités dans la région, ont retardé l'identification de la cause sous-jacente".

Le communiqué précise que le paludisme est courant dans la région et qu'il pourrait contribuer à l'apparition de ces cas. Les experts affirment qu'il est possible que plus d'une maladie contribue à ces cas.

