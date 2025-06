Par Emmanuel Onyango et Susan Mwongeli

L'époque de la domination de la France sur ses anciennes colonies africaines semble clairement révolue, Paris étant de plus en plus rejeté dans la région.

En l'espace de quelques mois, une vague anti-française en Afrique occidentale et centrale a vu les alliés économiques et militaires de la France, qui lui faisaient autrefois confiance, lui tourner le dos. Les derniers en date sont le Sénégal et le Tchad qui a dénoncé son accord de défense avec Paris la semaine dernière.

Le mécontentement à l'égard de la France s'est également manifesté publiquement dans les grandes villes de la région, où des foules de manifestants ont brandi des banderoles floquées du slogan « France dégage ».

Au Niger, quelques jours après la prise du pouvoir par les militaires l'année dernière, une foule hostile a pris d'assaut l'ambassade de France dans la capitale, Niamey, et a exigé que son personnel quitte le pays. Cet événement a marqué un point de non-retour dans le divorce entre le pays et l'ex-puisssance coloniale.

L'influence coloniale

Les experts estiment que le refus de la France, au cours des dernières décennies, de se défaire de son influence coloniale dans le cadre de la Françafrique - un terme devenu péjoratif - est en grande partie responsable de cette situation.

Ainsi, le franc CFA, monnaie utilisée par 14 pays africains, est toujours imprimé en France. Jusqu'à récemment, plus de 6 000 soldats français étaient répartis en Afrique, les pays africains espérant qu'ils contribueraient à la lutte contre les groupes terroristes. Cependant, ils affirment que les troupes françaises n'ont pas réussi à les aider de manière convaincante.

En outre, l'influence économique démesurée de la France, en particulier dans le domaine de l'extraction minière, et l'accès injustifié qu'elle semble avoir aux dirigeants politiques ont donné lieu à un blâme généralisé pour les problèmes économiques locaux.

« La vague anti-française a été guidée à bien des égards par l'histoire et l'expérience. Les liens sont devenus de moins en moins attrayants, en particulier dans le contexte d'une dynamique de pouvoir très inégale, qui a rendu difficile pour les pays africains d'aspirer à plus de souveraineté et d'autodétermination d'une manière qui leur permette de contrôler leur programme de développement et de sécurité », a déclaré Tighisti Amare, directeur adjoint du programme africain à Chatham House, à TRT Afrika.

Fin des partenariats

La semaine dernière, le Tchad a rejoint d'autres pays du Sahel, dont le Niger et le Mali, en mettant fin aux partenariats de sécurité et de défense avec l'ancienne puissance coloniale. Le ministère tchadien des Affaires étrangères a déclaré qu'il était temps pour le pays « d'affirmer sa pleine souveraineté et de redéfinir ses partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales ».

Le Sénégal, autre allié tranditionnel, a annoncé le lendemain vouloir redéfinir les liens avec la France, le président Bassirou Diomaye Faye demandant à Paris de fermer ses bases militaires dans son pays.

« Le Sénégal est un pays indépendant, un pays souverain, et la souveraineté n'accepte pas la présence de bases militaires dans un pays souverain », a-t-il déclaré dans une interview accordée un média français.

L'empreinte déclinante de la France dans la région est remplacée par d'autres puissances comme la Turquie, qui offrent une diversité dans les relations avec les nations africaines.

« Depuis 2009, la Turquie est très rapidement devenue un acteur important en Afrique. L'approche qu'il a adoptée est assez rafraîchissante », a déclaré Amare.

« Elle a commencé par une approche diplomatique forte, qui s'est traduite par un quasi quadruplement du nombre de missions diplomatiques en Afrique, suivi par des visites de haut niveau, puis tout s'est enchaîné en 2011, lorsqu'elle a pratiquement remis la Somalie sur la carte après des décennies d'isolement dû à l'insécurité dans le pays. »

Bénéfice mutuel

L'approche adoptée consiste à prendre des décisions fondées sur les avantages mutuels dans les domaines de la sécurité, du commerce et des infrastructures.

« Les pays africains sont à la recherche de multiples puissances mondiales de tailles différentes avec lesquelles travailler. Ils ne veulent pas être enfermés dans une seule relation ou dans un petit cercle de relations. Ils cherchent à se diversifier afin d'obtenir différentes choses de ces relations », a observé Amare.

« Dans le cas de la Turquie, il existe une opportunité d'intensifier le transfert de technologie, en se concentrant sur l'aspect à long terme du développement - qu'il s'agisse d'intensifier le transfert de technologie et le savoir-faire en termes d'augmentation de la taille de leur industrie manufacturière, ainsi que l'industrialisation, qui est une priorité clé pour les pays africains ».

Le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et les pays africains a ainsi été multiplié par huit au cours des dernières années, dépassant les 40 milliards de livres sterling, selon les chiffres de l'agence de presse Anadolu.

