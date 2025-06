L'intégrité territoriale de la Syrie doit "absolument" être préservée, a insisté lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan, réagissant à l'effondrement rapide du régime de Bachar Al-Assad, au pouvoir depuis des décennies.

"Ni le [groupe terroriste] PKK et ses affiliés en Syrie, ni Daesh ne sont les interlocuteurs de notre pays, mais plutôt ses ennemis. L'intégrité territoriale de la Syrie doit absolument être protégée", a déclaré Recep Tayyip Erdogan après une réunion du cabinet dans la capitale Ankara.

Il a cité deux groupes terroristes qui ont tenté de profiter de l'instabilité en Syrie pour s’approprier des territoires, notamment le long des frontières de la Turquie. Erdogan a salué la libération de Tel Rifaat et de Manbij, deux villes syriennes qui ont souffert pendant des années de l'occupation terroriste.

Le régime de Bachar Al-Assad a rejeté avec "arrogance" les nombreux appels de la Turquie à régler le conflit syrien par le dialogue et n'a pas apprécié la main tendue d'Ankara, a-t-il ajouté.

"Lorsque Assad s'est enfui dimanche, il a laissé derrière lui une Syrie qui compte près d'un million de morts, 12 millions de personnes déplacées et de nombreuses villes réduites à l'état de ruines", a déploré le chef d’État turc, faisant référence à la mort et à la destruction causées par 13 années de guerre civile.

L'ère sombre de la Syrie a pris fin

Citant les noms des provinces turques situées le long de la frontière, Erdogan a déclaré : "Si une moitié de notre cœur est Gaziantep, Hatay et Sanliurfa, l'autre moitié est [les villes syriennes de] Afrin, Alep, Hama, Homs et Damas".

La Turquie a toujours abordé la question syrienne avec sensibilité et sans poursuivre d’intérêts personnels, a indiqué le président turc, ajoutant qu'Ankara a toujours considéré la question à travers "le prisme de la conscience".

Ankara n'a pas de visées sur le territoire d'un autre pays, a réaffirmé Erdogan, soulignant que le seul but de ses opérations transfrontalières antiterroristes est de protéger la Turquie.

"Depuis hier, une ère sombre s'est achevée en Syrie et des jours radieux ont commencé", s’est-il réjoui.

La lutte anti-terroriste va continuer

Erdogan a également promis que la Turquie ne tolérerait pas l'émergence de nouvelles sources de terrorisme au-delà de ses frontières. Avec ses politiques qualifiées de "pacifiques et actives", qui influencent le cours des affaires mondiales, la Turquie façonne l'histoire et réécrit sa propre histoire et celle de l'humanité, a insisté Erdogan.

Al-Assad, qui a dirigé la Syrie pendant près de 25 ans, a fui le pays après que des groupes anti-régime ont pris le contrôle de Damas tôt dimanche, marquant l'effondrement du régime du parti Baath, au pouvoir en Syrie depuis 1963.