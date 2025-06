Par Sylvia Chebet

L'environnement ghanéen subit involontairement les conséquences de ce que l'Occident appelle à la mode le « nettoyage de printemps ».

Chaque semaine, 15 millions de vêtements d'occasion emballés dans près d'une centaine de conteneurs de 40 pieds arrivent dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en provenance du Nord, principalement par le port de Tema.

En 2022, le Ghana a importé 121 934 tonnes de vêtements usagés, appelés localement « obroni wawu ». Le terme, qui se traduit littéralement par « vêtements de l'homme blanc mort », est probablement moins désobligeant que l'impact de ce déversement.

Selon une étude de Greenpeace Afrique, le Ghana est le deuxième importateur mondial de vêtements usagés après le Pakistan, avec 5,1 % du marché mondial.

Les vêtements de seconde main sont peut-être une leçon de durabilité et une tradition familiale dans le monde entier, mais ce que le Ghana reçoit chaque année du Royaume-Uni est plus qu'un déluge de vêtements de seconde main.

Au niveau mondial, les trois premiers exportateurs de vêtements usagés en volume entre 2010 et 2020 sont les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

La plupart des vêtements usagés qui arrivent au Ghana sont acheminés vers le vaste marché Kantamanto d'Accra, le plus grand marché d'occasion du pays, qui compte environ 5 000 stands et 30 000 personnes actives dans ce secteur.

Un commerce difficile

Chaque jour, les vendeurs se bousculent dans les allées étroites du marché avec des ballots de vêtements usagés, dont la plupart s'avèrent pratiquement inutilisables.

« Les mauvais sont plus nombreux que les bons », affirme Greenpeace Afrique en citant les propos d'une commerçante âgée.

L'enquête de l'organisation révèle que près de la moitié des vêtements d'occasion importés ne trouvent pas preneur et finissent par encombrer les écosystèmes.

Les piles de vêtements invendus du marché de Kantamanto, estimées à au moins un demi-million de pièces par an, sont déversées dans des espaces ouverts et d'autres sites à Accra ou plus loin dans la campagne.

Selon le rapport de Greenpeace Afrique intitulé « Fast Fashion, Slow Poison : The Toxic Textile Crisis in Ghana », les plans d'eau, les plages et de vastes étendues de terre sont “étouffés par les déchets textiles”.

Les montagnes de plastique

Les chercheurs de Greenpeace ont établi que près de la moitié des vêtements jetés sont fabriqués à partir de fibres synthétiques, notamment le polyester, le nylon et l'acrylique. Aucune de ces fibres n'a de valeur de revente.

Les chercheurs ont également découvert que les déchets textiles étaient utilisés comme combustible dans des bains publics comme Old Fadama, un quartier informel d'Accra.

À l'insu des exploitants, les épais panaches de fumée noire qui s'échappent de ces lavoirs publics contaminent l'air avec des produits chimiques nocifs, dont beaucoup dépassent de loin les normes de sécurité instituées au niveau mondial.

Pire, certains de ces composés sont cancérigènes, comme le benzène, les hydrocarbures polyaromatiques et le phénol, qui est également mutagène (provoquant des mutations).

Les équipes de recherche ont également trouvé du styrène, qui est toxique et entrave les fonctions de reproduction humaine.

Des tests infrarouges effectués sur des déchets vestimentaires collectés au marché de Kantamanto et dans des décharges montrent que presque tous les articles ne sont pas biodégradables.

Recyclage toxique

Le polyester recyclé est généralement fabriqué à partir de bouteilles de polyéthylène téréphtalate (PET) usagées, ce qui signifie que le passage du plastique dans l'environnement est retardé plutôt qu'empêché.

À Accra, les vêtements d'occasion invendus sont déposés dans l'une des nombreuses décharges informelles, de plus en plus nombreuses, dont l'imposante montagne de déchets qui se dresse au bord de la rivière Odaw, à Old Fadama.

L'impact des années d'accumulation de déchets textiles est visible sur les « plages de plastique » qui bordent le littoral d'Accra et de plusieurs villes côtières du continent.

À certains endroits, les couches révèlent l'histoire des décharges, comme des strates géologiques.

« Au fil du temps, les marées emportent les textiles sur la plage de sorte qu'ils s'incrustent, voire s'enfouissent dans le sable, créant de longues tentacules de déchets textiles qui descendent sous la surface de la mer, où ils continuent à se décomposer et à contaminer le réseau alimentaire marin », indique l'étude de Greenpeace.

L'étude mentionne que 0,5 million de tonnes de fibres microplastiques sont rejetées chaque année dans les océans lors du lavage des textiles synthétiques, ce qui représente 35 % des microplastiques primaires rejetés dans le monde.

Selon l'organisation de protection de la nature WWF, le secteur textile produit chaque année environ 92 millions de tonnes de déchets dans le monde.

Une mode responsable

« Ce rapport est un signal d'alarme », estime Hellen Dena, responsable panafricain des plastiques à Greenpeace Afrique.

« Les déchets toxiques déversés au Ghana ne sont pas seulement un problème environnemental ; il s'agit d'un exemple frappant d'injustice environnementale commise avec insouciance par les pays du Nord ».

Les écologistes du continent estiment que le problème trouve son origine dans le néocolonialisme, les nations occidentales considérant le Ghana et d'autres pays africains, dont le Kenya, la Tanzanie et la Tunisie, comme des décharges.

« Les marques de mode et les gouvernements doivent assumer immédiatement la responsabilité des dommages que leurs déchets causent dans des pays comme le Ghana », suggère Dena.

Le Ghana a besoin de plus d'espace pour les décharges, car les infrastructures de gestion des déchets ne sont pas suffisantes pour faire face au volume de déchets.

Greenpeace a demandé l'interdiction d'exporter des vêtements et des déchets textiles inutilisables depuis les pays du Nord, la mise en place d'infrastructures douanières et d'un système de consentement préalable impliquant les autorités locales.

Principe du pollueur-payeur

Pour que les marques et les organismes de réglementation des pays du Nord prennent conscience de l'impact dévastateur de la mode rapide au Ghana et ailleurs, Greenpeace a mobilisé les habitants du marché de Kantamanto et de ses environs pour qu'ils collectent une partie des vêtements usagés jetés.

En une semaine, ils ont chargé 4,6 tonnes de vêtements dans un conteneur de 20 pieds, qui a été renvoyé en Allemagne.

Pendant la semaine de la mode de Berlin, en février 2024, le conteneur portant le message « Return to Sender » (retour à l'expéditeur) a été placé devant la porte de Brandebourg.

Ce message audacieux adressé à l'industrie de la mode et aux gouvernements pour qu'ils assument la responsabilité du dangereux problème qu'ils ont créé portera-t-il ses fruits ? Cela reste à voir.

Le WWF, pour sa part, estime qu'il est nécessaire de passer à un « avenir textile circulaire » pour préserver l'avenir de la planète et de l'industrie textile.

« Dans un système textile circulaire, tous les textiles sont conçus pour durer, fabriqués de manière responsable à partir de matières premières ou recyclées d'origine durable, fréquemment réutilisés, réparés en cas de besoin et recyclés en fin de vie - à l'opposé du modèle commercial linéaire de la fast fashion, qui consiste à prendre, à faire et à gaspiller », souligne l'organisation.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp