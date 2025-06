Je me souviens encore de mon premier voyage à Alep, en Syrie, le 28 juin 2001. J'avais presque sept ans. Les vacances scolaires en Espagne avaient commencé et, comme de nombreuses familles de la diaspora syrienne, mon père, Fathallah, économisait chaque année de l'argent pour ce moment.

C'était un voyage coûteux, surtout pour une famille nombreuse comme la mienne. Mais il n'a jamais cessé de nous parler de la Syrie : d'Alep, en particulier d'Al-Bab, de son peuple, de sa diversité ethnique et religieuse, de son histoire, de ses saveurs. Et cet amour, ce lien avec notre terre, il nous l'a inculqué avec la même intensité.

Il disait qu'il fallait aimer Madrid, mais sans oublier d'où l'on venait. Il rêvait d'y retourner un jour, quand la Syrie serait libre. Il rêvait d'ouvrir des hôpitaux, des écoles, des mosquées, des centres humanitaires.

Mais c'était un rêve difficile, et il le savait. La Syrie souffrait depuis des années du régime du parti Baas et mon père, comme tant d'autres, a dû partir en 1969. Non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il ne voyait pas d'autre solution.

Avec le soutien de sa famille et grâce à ses propres efforts, il a terminé ses études de médecine à l'université Complutense de Madrid tout en travaillant pour subvenir à ses besoins. Il n'a jamais cessé de penser à la Syrie. La libération de son peuple était l'un des sujets qui revenaient toujours dans ses conversations.

La guerre civile

Je reviens à mon premier voyage en Syrie. Je me souviens de l'impact qu'il a eu sur moi. Tout était impressionnant, époustouflant, mais ce qui attirait le plus mon attention, c'était les photos du dictateur, Bachar Al-Assad, dans tous les coins.

Innocemment, j'ai demandé pourquoi sa photo était partout. « Baissez la voix », m'ont répondu ma mère et mon frère aîné, qui, apparemment, avait déjà appris la leçon lors de ses précédents voyages. C'était comme si Assad ne pouvait même pas être mentionné si ce n'était pas pour en faire l'éloge.

Lorsque la révolution a éclaté en 2011, c'était comme si un rêve impossible commençait à se concrétiser. Nous nous sommes accrochés à l'espoir que les choses allaient changer pour le mieux avec tout ce que nous avions. Nous suivions les informations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 - Al Jazeera était toujours allumée.

Nous n'avions jamais imaginé que cette lutte durerait 14 ans et que mon père ne vivrait pas pour en être témoin, puisqu'il est décédé il y a trois ans.

Au début, les appels à notre famille visaient à partager des espoirs et des nouvelles, mais ils se sont rapidement transformés en une liste interminable de tragédies : attentats à la bombe, arrestations, disparitions. Nous avons perdu tant de personnes.

Mon oncle maternel Mahmoud, vétérinaire et père de six enfants, est mort dans un bombardement alors qu'il manifestait à Alep. Deux cousins, Firas et Hasan, ont disparu, et nous n'avions même pas leurs corps à enterrer. Le fils de mon cousin Amani, Ali Rakan, qui n'avait que 14 ans, a été brutalement assassiné par le régime et les forces russes. Un autre oncle a été arrêté.

Au fil du temps, le désespoir est devenu plus fort que l'espoir. Mais mon père n'a jamais cessé de rêver. Pour lui, chaque étape franchie par les rebelles était « décisive ».

Il disait que la victoire était proche. Nous n'aurions jamais imaginé que cette lutte durerait 14 ans et que mon père ne vivrait pas pour en être témoin, puisqu'il est décédé il y a trois ans.

La fin d'Assad

Dimanche, tout a basculé. La nuit du 8 décembre restera inoubliable. Lorsque la capitale Damas est tombée, la nouvelle nous est parvenue à 5h30 du matin, après seulement deux heures de sommeil. Nous savions que cela signifiait la fin d'Assad.

Vous avez pu nous voir, mon frère et moi, ici à Istanbul, la télévision allumée, en train de suivre les informations. Plus de mises à jour sur Twitter et Instagram. Des appels vidéo avec la famille - certains à Madrid, d'autres au Qatar, en Norvège, en Syrie, en Allemagne... répartis dans le monde entier. Chaque nouvelle avancée des rebelles était une grande fête.

A 3h30 du matin, j'étais à moitié endormi, mais toujours attentif, jusqu'à ce que mon frère me réveille environ deux heures plus tard, en criant de joie : « Bashar est tombé ! Bachar est tombé ! » Ce fut une explosion d'émotions que je ne peux décrire. Des rires, des larmes, des embrassades. Nous n'avons pas pu nous rendormir.

Nous sommes sortis dans la rue à Istanbul, dans le quartier de Fatih, où vit une importante communauté de déplacés syriens. Les gens distribuaient des friandises, notamment des halawet el jibn, un dessert traditionnel réservé aux grandes occasions.

D'autres chantaient « Un, un, un... le peuple syrien est un » en faisant la fête. Même si nous ne nous connaissions pas, nous formions ce jour-là une seule et même famille. Nous nous sommes félicités les uns les autres. Après tant de souffrances, nous étions ensemble, célébrant la même victoire, rêvant du même espoir.

Enfin, les Syriens méritaient d'être heureux à nouveau. Nous avons enfin cessé d'être de simples « réfugiés » pour redevenir un peuple avec une terre, un nom, des rêves.

Prêts pour l'avenir

La Syrie, ou comme nous aimons l'appeler, Sham, le pays du jasmin, restera dans les mémoires pour sa beauté, son histoire, ses anciennes civilisations, sa riche culture, et non pour ses guerres.

Je sais que ce qui nous attend ne sera pas facile. La construction d'une nation dans l'après-guerre ne l'est jamais. Mais au moins, pour la première fois depuis des années, nous avons des raisons de nous réjouir et d'espérer en l'avenir.

Je pense à tous ceux que nous avons perdus, à ceux qui ont donné leur vie pour cela, du petit Hamza al-Khatib, le premier martyr de la révolution, torturé et tué à Daraa pour avoir osé écrire le mot « liberté » sur un mur, à Abdul Baset al-Sarout, le grand symbole de cette lutte.

Ancien gardien de but de l'équipe nationale de football syrienne, sa voix a résonné dans les rues de Homs, un acte de bravoure qu'il a payé de sa vie.

Je pense à mon père et je souris, car je sais qu'il sourit aussi. Je remercie Dieu.

Et oui, nous planifions déjà notre prochain voyage. Parce que maintenant, enfin, nous pouvons à nouveau visiter la Syrie et Alep. Pour nous, oui, mais surtout pour lui.

L'auteur, Inas Al HashemInas Al Hashem, est productrice adjointe à TRT Español.

