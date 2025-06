Les pêcheurs de Saint-Louis, au Sénégal, se plaignent que la société britannique BP (British Petroleum), qui a construit une plateforme maritime sur le plus grand récif naturel de la région pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL), à la frontière commune entre la Mauritanie et le Sénégal, porte atteinte à la vie naturelle.

Le projet « Grande Tortue Ahmeyin (Greater Tortoise Ahmeyin-GTA) », qui sera réalisé sous la direction de la compagnie BP, en partenariat avec la compagnie pétrolière nationale sénégalaise PETROSEN et Kosmos Energy, prévoit la production de GNL en mer. Le projet suscite la réaction des habitants de la région qui pratiquent la pêche traditionnelle.

Les pêcheurs de la ville de Saint-Louis, située au nord du Sénégal, à environ 270 kilomètres de la capitale Dakar, affirment qu'ils ne peuvent pas pêcher à cause de la plateforme construite sur le plus grand récif naturel de la région.

Affirmant que BP leur avait promis 6 récifs artificiels où les poissons pourraient se regrouper avant le début du projet, les pêcheurs sont furieux que la compagnie ait annoncé qu'elle ne construirait qu'un seul récif artificiel.

La plateforme étant construite sur le plus grand récif naturel de la région, appelé "Diattara", les pêcheurs ne peuvent pas accéder à la zone où la plupart des poissons sont capturés, et ils ne sont pas autorisés à s'approcher de la plateforme.

Les pêcheurs soulignent également que la société n'a ni bureau ni responsable à Saint-Louis.

La correspondante de l'AA a interviewé des pêcheurs, des membres d'associations de pêche et des habitants directement concernés par le projet à Saint-Louis et a interrogé les responsables de BP sur ces accusations.

"BP n'a ni bureau ni responsable ici"

El Hadj Dousse, président de l'Association des pêcheurs traditionnels de Saint-Louis, a déclaré que bien que du gaz naturel ait été découvert à 125 kilomètres de la côte, BP a installé la plateforme dont elle avait besoin pour l'assistance technique à 10 kilomètres de la côte.

"Il y a 1117 bateaux qui pratiquent la pêche traditionnelle ici. BP a installé la plateforme sur l'un des plus grands récifs naturels d'Afrique de l'Ouest. Ce récif, connu sous le nom de Diattara, était l'endroit où nous pêchions le plus et aujourd'hui, il nous est interdit de nous en approcher", a-t-il dit.

Expliquant que BP a commencé ses activités à Saint-Louis en 2019, Dousse a souligné qu'ils n'ont pas trouvé de représentant de la société dans la ville.

"BP n'a ni bureau ni représentant ici. Nous pouvons leur transmettre nos plaintes par le biais de 2 intermédiaires sénégalais, mais nous ne savons pas qui s'occupe des activités de BP à Saint-Louis", a-t-il dénoncé.

"Cette plateforme a volé l'avenir des jeunes et a augmenté l'immigration clandestine"

Dousse a déclaré que BP leur avait promis que la production de gaz naturel ne nuirait pas à la pêche et à la faune.

"Lorsque BP est venue ici pour la première fois en 2019, elle nous a fait de nombreuses promesses, à nous, les habitants de la région, et nous a convaincus que le projet n'aurait jamais d'impact négatif sur la pêche".

"Ils ont même entamé des négociations pour des emplacements de récifs artificiels qu'ils pourraient construire à la place de Diattara. À la suite de diverses études scientifiques, 12 endroits où des récifs artificiels pourraient être construits ont été déterminés, mais ils ont déclaré qu'ils ne pouvaient construire que 6 récifs artificiels. Le 11 octobre, BP a annoncé qu'elle ne pourrait construire qu'un seul récif artificiel. Ils n'ont pas tenu leurs promesses et nous essayons de faire de notre mieux pour les forcer à tenir leurs promesses. Ils nient en disant 'Nous n'avons pas donné de chiffre', mais il y a une capture d'écran de leurs posts sur leur page Facebook en 2019", a-t-il expliqué.

Dousse a souligné qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de la zone où ils pêchent le plus à cause de la plateforme, et que les récifs artificiels promis n'ont pas été construits à la place.

"On ne peut pas venir dans un pays qui vit de la pêche depuis des siècles, lui prendre ses zones de pêche les plus précieuses et faire la sourde oreille à ses plaintes. Nous n'acceptons pas cela. Aujourd'hui, c'est BP, demain ce sera une autre société internationale. Nous n'avons pas à accepter ce qu'ils nous imposent. Nous perdons nos richesses naturelles. Cette plateforme a volé l'avenir des jeunes et augmenté l'immigration clandestine. Il est devenu impossible de vivre de la pêche, qui était le seul métier que nous connaissions".

"Ils détruisent les bateaux de ceux qui tentent de s'approcher du récif"

Nalla Diop, un pêcheur de la région, a déclaré qu'il n'était pas opposé au projet de gaz naturel, mais qu'une zone de pêche devrait être créée pour eux.

Diop a expliqué que depuis qu'il n'y a plus de pêche à Diattara, la diversité des poissons a considérablement augmenté et les pêcheurs essaient naturellement de chasser en s'approchant du récif.

Il est en théorie interdit de s'approcher à moins de 500 mètres de cette plate-forme, mais en pratique ils ne peuvent pas s'approcher de la zone de 1,2 kilomètre autour de la plate-forme.

"Les pêcheurs voient qu'il y a beaucoup de poissons sur le récif sous la plateforme et veulent naturellement s'en approcher, mais il est interdit de s'approcher de la plateforme à plus de 1,2 kilomètre, sinon les gardes autour de la plateforme cassent les bateaux des pêcheurs et les attaquent", a expliqué Diop. "Nous ne sommes pas contre ce projet qui profitera à notre pays, mais nous ne voulons pas être trompés. Il suffit qu'ils construisent au moins des récifs artificiels où nous pourrons pêcher".

Omar Sarr, secrétaire général du Conseil des Imams, un groupe de sages respectés par la communauté de Saint-Louis, a déclaré que BP devrait écouter les pêcheurs.

"Nous ne pourrons rien laisser à nos petits-enfants dans ces eaux où nos grands-pères, nous et nos enfants pêchons. En tant que personnes avisées, notre objectif est de résoudre pacifiquement le problème entre BP et les pêcheurs. Si BP veut utiliser notre gaz naturel ici, sur nos terres, elle doit respecter nos demandes".

Fama Sarr, secrétaire adjoint du Conseil traditionnel de la pêche de Saint-Louis (CLPA), a déclaré qu'il ferait de son mieux pour que la question reste à l'ordre du jour.

Sarr, qui est également candidat aux élections législatives du 17 novembre, a déclaré : "BP se trompe si elle pense que les populations locales vont accepter tranquillement ce qui se passe. Nous n'hésiterons pas à utiliser toutes les voies de recours légales dans cette affaire. Les entreprises étrangères devraient apprendre à prendre en compte les demandes des populations des pays où elles font de l'argent".

Réponse de BP

BP a répondu aux questions de la correspondante d'AA concernant ces accusations.

Dans la déclaration de l'entreprise, il a été souligné qu'aucune promesses chiffrée concernant les récifs artificiels n'a été faite aux pêcheurs :

Nous nous engageons à construire des récifs artificiels qui auront un impact positif sur l'écosystème et qui auront une durée de vie de plus de 99 ans s'ils sont correctement gérés. BP n'a fait aucune promesse ni pris aucun engagement concernant le nombre de récifs. Il sera plus facile de gérer et de protéger le récif qui sera établi en un seul endroit. Il ne sera pas possible de gérer plusieurs récifs éloignés les uns des autres", indique BP.

En réponse à l'accusation selon laquelle l'entreprise n'a pas de bureau dans la région, il a été noté que le centre d'information GTA sera ouvert à Saint-Louis avant la fin de cette année.

Projet Grande Tortue Ahmeyim

Le champ gazier, découvert au large des côtes du Sénégal et de la Mauritanie en 2015, devrait produire 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an pendant 20 ans.

Dans le projet GTA, dont les travaux ont commencé en 2019 et dont la production de gaz est attendue à la fin de cette année, BP détient 61 % des parts, Kosmos Energy, basée au Texas, 29 % et les entreprises publiques sénégalaises et mauritaniennes 10 %.

Les réserves du champ gazier sont estimées à 15 milliards de mètres cubes.