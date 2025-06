L'armée congolaise et les autorités locales ont déclaré que plus de 40 personnes ont été tuées au cours de la semaine dernière lors d'une flambée de violence entre deux communautés en conflit dans l'ouest de la République démocratique du Congo.

Cette effusion de sang est l'une des plus importantes pour les groupes Teke et Yaka depuis la conclusion, en avril, d'un accord de paix destiné à apaiser les tensions liées à un différend sur les taxes foncières, qui a fait des centaines de morts et des milliers de déplacés depuis 2022.

Vendredi, l'armée est tombée dans une embuscade dans la province de Kwango, tendue par une milice Yaka appelée Mobondo, entraînant la mort de 21 miliciens et de deux soldats, a déclaré le porte-parole de l'armée, Antony Mualushayi.

Les combats ont déclenché une vague de violences communautaires dans la région, au cours de laquelle 12 civils, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été brûlés à mort dans un village, a ajouté Mualushayi dans un communiqué séparé mardi.

Accord non inclusif

"Ils ont enfermé les victimes dans une maison et y ont mis le feu", a expliqué à Reuters Guy Mosomo, député de cette circonscription.

Selon l'armée, huit autres combattants mobondo ont été tués au cours des affrontements.

Les combats ont persisté parce que certains chefs traditionnels contestent l'accord d'avril, estimant qu'il n'était pas inclusif.

Des représentants des deux communautés dans la capitale Kinshasa ont également cherché à attiser les tensions, a déploré Mualushayi.

"Ils veulent plus de discussions, et comme le gouvernement traîne les pieds, les autres préfèrent commencer à lancer des attaques pour forcer le gouvernement congolais à accepter leurs demandes", a-t-il dit.

